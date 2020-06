Elena Cat, ex moglie di Sammy Hassan/ “Siamo ancora legati? Io non lo riconosco più!”

Pubblicità

Siamo pronti ad occuparci della scelta di Giovanna Abate che, molto probabilmente, sarà proprio Sammy Hassan, almeno secondo i rumors di Uomini e donne. Nei giorni scorsi si è molto parlato di lui soprattutto quando Lidia Vella ha rivelato di aver avuto un flirt con lui notando il suo forte legame con l’ex moglie, Elena Cat. In seguito alle sue rivelazioni, il corteggiatore ha alzato gli scudi minacciando tutti di denunce mentre Fanpage.it ha raggiunto subito la donna per chiedere a lei qualcosa di più sul suo ex e padre di suo figlio. La bella Elena Cat ha rivelato che Sammy era contrario al divorzio e quando lei ha deciso di lasciarlo lui non l’ha presa molto bene: “Non ha accettato la scelta, invece io ero molto convinta e sono andata avanti per la mia strada. Non me la sentivo di rivalutare il mio passato.

SAMMY HASSAN E’ ANCORA LEGATO AD ELENA CAT?

Adesso tra lei e Sammy Hassan c’è un equilibrio che lei non è intenzionata a rovinare parlando di vecchie questioni ma quando arriva il momento di commentare il suo percorso a Uomini e donne con Giovanna Abate non si tira indietro, anzi. La bella Elena Cat ammette di “non riconoscere” il Sammy che corteggia Giovanna: “Non c’è stato un ritorno di fiamma ma lui ha sempre manifestato la voglia di ricucire la sua famiglia. Durante il trono di Giovanna, no..” ma attenzione a dire che Giovanna avrà modo di conoscere il figlio di Sammy perché la sua ex è contraria convinta che prima debba passare del tempo e debba esserci un equilibrio: “Tra me e lui c’è un rapporto di fiducia e rispetto tale che non sarò mai quella che lo mette in difficoltà…”, ne siamo sicuri?



