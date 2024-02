Elena Cecchettin ‘stronca’ il discorso del cast di Mare Fuori a Sanremo 2024/ “Intriso di ‘pinkwashing’…”

Sanremo 2024, Elena Cecchettin ‘sposa’ le parole di Carlotta Vagnoli: “Roba da baci perugina…”

Sul palco del Festival di Sanremo 2024, in occasione della seconda serata della kermesse, sono tornati all’Ariston i ragazzi di Mare Fuori per un monologo che senza dubbio ha emozionato buona parte del pubblico in sala e i telespettatori. Non tutti però sembrano aver apprezzato l’interpretazione dei ragazzi, basata su un testo scritto da Matteo Bussola e incentrato sulle “nuove parole dell’amore”.

Come riporta il sito de La Repubblica, Elena Cecchettin ha palesato sui social una sonora bocciatura nei confronti della performance dei ragazzi Mare Fuori, ponendo l’accento sul testo. In particolare, la sorella di Giulia Cecchettin – uccisa da Filippo Turetta, ex fidanzato – ha condiviso le parole di Carlotta Vagnoli, nota attivista e scrittrice, che ha ‘bocciato’ il monologo dei ragazzi di Mare Fuori sul palco del Festival di Sanremo 2024: “Roba da baci Perugina”.

Elena Cecchettin, monologo dei ragazzi di Mare Fuori a Sanremo 2024: “Sul serio non si poteva fare meglio?”

“Le frasi ascoltate ieri su quel palco sono roba da baci perugina, e soprattutto: sono frasi sull’amore”. Inizia così il messaggio condiviso sui social da Elena Cecchettin e riferito al discorso dei ragazzi di Mare Fuori sul palco del Festival di Sanremo 2024 in occasione della seconda serata. “L’amore non ha niente a che vedere con la violenza maschile contro le donne”.

Le parole condivise da Elena Cecchettin – come riporta il sito de La Repubblica – fanno anche riferimento al ‘pinkwashing’, ovvero la tendenza a sfruttare il tema del femminicidio solo per attirare consensi. “Un siparietto intriso di pinkwashing, le vittime di femminicidio e 13 sopravvissute se ne fanno poco. Sul serio non si poteva fare di meglio?”.

