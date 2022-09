“Elena Ceste? Crisi psicotica, morì di freddo”/ Ursula Franco “assolve” Buoninconti

Elena Ceste avrebbe avuto una crisi psicotica, ma il medico curante non se n’era accorto perché non si era mai aperta con lui. Questa la tesi di Ursula Franco, la criminologa che ha sempre proclamato l’innocenza di Michele Buoninconti (di cui è stata consulente in passato), ex vigile del fuoco condannato in via definitiva a 30 anni di carcere per omicidio e occultamento di cadavere. Ora torna a cavalcare la tesi dei problemi psicologici che avrebbero spinto la donna a vagare nuda la mattina del 24 gennaio 2014, finendo per morire di freddo. Le convinzioni della criminologa sono state cristallizzate nel libro dal titolo “Il caso Buoninconti Ceste, eziopatogenesi di un errore giudiziario“. A sostenere questa tesi anche un’amica di Buoninconti, Romina Secco, la donna a cui si era rivolto durante le indagini affinché facesse sparire due cellulari.

Sparita nel nulla, Caso Elena Ceste/ Marito Michele Buoninconti condannato: omicidio

Il medico curante, il dottor Mario Paolo Gozzellino, ha però detto la sua, sentendosi chiamato in causa, minacciando querele e affermando che “Elena era una persona normale e non aveva nessuna malattia né fisica né mentale“. Invece per la criminologa Ursula Franco, come riportato da Giallo, non era a conoscenza dei problemi psichici di Elena Ceste solo perché non si era confidata con lui. “Lo psichiatra della Procura le diagnosticò la psicosi attraverso un’autopsia psicologica. Non sono stata io a riconoscere per prima la crisi psicotica che precedette la fuga. La psicosi della Ceste è agli atti. Sono pronta a confrontarmi con lei, da collega: sono certa che arriveremo alle stesse conclusioni“.

Omicidio Elena Ceste/ Uccisa dal marito Michele Buoninconti: “errore” e condanne

URSULA FRANCO TORNA A DIFENDERE MICHELE BUONINCONTI

Secondo la criminologa Ursula Franco, tra le 8:10 e le 8:15 del 24 gennaio 2014 Elena Ceste si sarebbe allontanata da casa sua “in preda ad una crisi psicotica caratterizzata da allucinazioni uditive e da un delirio persecutorio“. Dopo aver fatto colazione e aver accompagnato i figli e il marito all’auto, sarebbe rientrata a casa, lasciando la giacca che Michele Buoninconti le aveva messo sulle spalle, uscendo di nuovo e togliendosi gli abiti. “In pochi secondi attraversò la strada asfaltata, si inoltrò nei campi, si nascose in un tunnel di cemento del Rio Mersa e vi trovò la morte per assideramento“. Per la criminologa Elena Ceste “era in preda a un delirio persecutorio e si nascose ai suoi immaginari persecutori proprio dove sono stati ritrovati i suoi resti“.

Roberta Bruzzone vs difesa Buoninconti/ “Caso Elena Ceste? Nessun reperto sparito”

Inoltre, come riportato da Giallo, ritiene che proprio il fatto che sia stata trovata non lontano da casa e che i resti non fossero propriamente occultati supportano la tesi dell’allontanamento volontario. Ma per la procura è stata uccisa dal marito, così pure per i giudici, che hanno condannato l’uomo in tutti i gradi di giudizio a 30 anni di carcere. Michele Buoninconti fu arrestato un anno dopo la scomparsa della moglie. Il movente? I tradimenti di Elena Ceste. A sostenere la sua innocenza l’amica Romina Secco, a cui dal carcere si rivolse per provare a far sparire due cellulari. Grazie all’intervento dei genitori di Elena Ceste, che segnalarono la cosa ai carabinieri, scattò il sequestro.











© RIPRODUZIONE RISERVATA