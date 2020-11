Elena Sofia Ricci porta sul piccolo schermo la storia e il genio di Rita Levi Montalcini e con lei anche la storia della piccola Elena, una violinista di 12 anni che rischia di perdere la vista quando all’improvviso una grave malattia la colpisce agli occhi. Ed è qui che sorge il mistero. Nel comunicato ufficiale Rai si parla di lei come di un escamotage narrativo per segnare la svolta nella vita della scienziata che, mossa dalla sua forza e dalla sua voglia di non rinunciare alla vita e alla musica, riaccende la sua voglia di tornare a lavoro nel laboratorio quando ormai la scienziata era pronta a chiudere la sua carriera. Riuscirà nel suo intento e regalerà alla piccola Elena un’altra vita senza rinunciare a quello che ama? Sicuramente la loro storia terrà incollati gli spettatori davanti alla tv.

Elena, chi è violinista di 12 anni in Rita Levi Montalcini? Storia vera oppure…

Dall’altro canto, il regista Alberto Negrin parlando di Elena la etichetta come una storia vera che aiuterà il pubblico ad avere fiducia nella scienza ma, soprattutto, nei suoi protagonisti, proprio come lei ha fatto con la nostra Rita Levi Montalcini. A prestarle il volto nel film tv di Rai1 sarà la giovanissima violinista Elisa Carletti, emozionata e felice, alla sua prima interpretazione. La giovane, 13 anni, è nata e cresciuta nel Trieste-Salario, e ha preso parte alla presentazione e alla proiezione del film dedicato alla scienziata. In realtà lei studia musica nella scuola media Settembrini ed è violinista nell’Orchestra Young di Santa Cecilia.



