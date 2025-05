Elena Cullell: tutto sulla moglie di Luis Enrique

Con una vita dedicata al calcio, Luis Enrique non ha trascurato la vita privata trovando in Elena Cullell la donna giusta con cui costruire un futuro e una famiglia. Una scelta che ha dato ragione all’allenatore del Psg che, con la sua dolce metà, ha costruito una splendida famiglia che, però, ha dovuto affrontare anche un grandissimo dolore. Laureata in economia, la moglie di Luis Enrique ha origini catalane ed è figlia di uno stimato pellicciaio.

Elena, per il suo futuro professionale, sembrava avere le idee chiare. Dopo aver frequentato il Lyceum francese di Bon Soleil a Gavà, ha continuato gli studi a Barcellona laureandosi in economia. Ad oggi, tuttavia, non si sa se la moglie di Luis Enrique lavori o abbia deciso di dedicarsi unicamente alla famiglia a causa del lavoro del marito che lo porta a spostarsi spesso.

Elena Cullell e il dolore per la morte della figlia

Elena Cullell e Luis Enrique, sposati da diversi anni, hanno coronato l’amore non solo con il matrimonio, ma con la nascita di tre figli: Pacho, Sira e Xana. La coppia, nel corso della loro vita, ha dovuto affrontare il dolore più grande per due genitori ovvero la perdita della figlia Xana, venuta a mancare nel 2019, a soli 9 anni, a causa di un tumore alle ossa. Un dolore enorme che Elena Cullell ha affrontato nel privato, circondandosi dell’affetto dei suoi cari.

Nonostante l’esposizione mediatica di Luis Enrique a causa del suo lavoro, la signora Elena ha sempre mantenuto un basso profilo conducendo una vita privata molto discreta e riservata. Lontana dai social e dai riflettori, la moglie di Luis Enrique si dedica alla propria famiglia evitando qualsiasi tipo di gossip o pettegolezzo.

