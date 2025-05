Questa sera Luis Enrique proverà a conquistare la Champions League contro l’Inter. A fare il tifo per lui ci sarà ovviamente anche la sua splendida famiglia e in particolar modo Elena Cullell. La moglie di Luis Enrique è al suo fianco da tantissimi anni ormai: i due sono sposati dal 1997, ma ancor prima di dedicare la sua vita alla famiglia e di seguire il marito nelle sue numerosissime avventure professionali, Elena ha svolto una serie di mestieri, laureandosi anche in Economia. In particolar modo la moglie di Luis Enrique è stata un’assistente di volo.

Inter con il lutto al braccio contro il PSG: perchè?/ Fascia nera come omaggio ad Ernesto Pellegrini

Dopo essersi innamorati, Luis Enrique ed Elena Cullell si sono sposati nel 1997 nella chiesa di Santa María del Mar. Insieme la coppia ha avuto tre figli: Pacho, Sira e Xana. La piccola Xana è venuta a mancare nel 2019, quando aveva solamente 9 anni: la bambina aveva un tumore alle ossa. Un grandissimo dolore che l’allenatore ha superato grazie all’amore appunto della moglie e in generale della sua famiglia.

DIRETTA/ Psg Inter (risultato 0-0) video streaming Tv8: tutti i titolari per la finale! (oggi 31 maggio 2025)

Elena Cullell, la moglie di Luis Enrique, chi è: “Xana illumina la nostra famiglia”

A quanto pare Elena Cullell, la moglie di Luis Enrique, non avrebbe canali social. Per questo è difficile scoprire qualcosa in più di lei. Nonostante questo, però, proprio dalla figlia Sira Martinez, molto attiva sui social, arrivano foto e scatti della mamma, come quello postato in aeroporto di loro in partenza per Monaco, dove si giocherà questa sera la finale di Champions League tra il Psg e l’Inter.

Insieme Elena e Luis Enrique hanno vissuto la tragedia più grande per qualsiasi genitore: la perdita della figlia Xana. La bimba è morta quando aveva solo 9 anni ma nonostante questo immenso dolore, la coppia si è stretta forte andando avanti più unita e innamorata di prima. “Xana è una stella che illumina la nostra famiglia” ha sempre raccontato l’allenatore spagnolo, che grazie all’amore di Elena e dei suoi figli è riuscito ad andare avanti.

Francesco Acerbi, l'amore con Claudia Scarpari/ La nascita di Vittoria e Nata e le nozze nel 2025