Elena, da Palermo all’Ucraina per salvare figlia maggiore/ “Sentivo di doverlo fare”

A “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di mercoledì 2 marzo 2022, è stata raccontata l’incredibile vicenda di Elena, partita da Palermo il 23 febbraio 2022 con la figlia disabile di 8 anni e diretta a Kiev per salvare dalla guerra la sua primogenita. La donna ha dovuto affrontare un viaggio lungo e complicato, però l’incubo è finito nel migliore dei modi e soltanto ieri lei e le sue figlie sono tornate in Italia.

Rapinati sulla Ferrari in centro Milano/ Ladro ruba orologio Patek Philippe poi spara

Durante il suo intervento in diretta televisiva, la signora Elena ha spiegato: “Sentivo di dover andare ancora prima che iniziassero i veri problemi. La notte del 24 febbraio in tv è stata diffusa la notizia della guerra. In quella giornata non si sapeva cosa fare. Poi, mi è stato indicato un signore tedesco, che mi ha detto di andare con lui per raggiungere il confine. Siamo saliti sulla sua automobile, lui ha guidato per 20 ore ininterrottamente. Siamo stati in silenzio tutto il tempo. Arrivati in Polonia, abbiamo trovato 60 chilometri di coda alla frontiera. Ci siamo fermati per un giorno lì”.

Paralisi cerebrale nei bambini, intelligenza artificiale in aiuto/ Diagnosi e cura...

ELENA: DA PALERMO ALL’UCRAINA PER SALVARE LA PRIMOGENITA

Come raccontato da Elena nelle scorse ore a Sky Tg24, “alcuni poliziotti ci hanno accompagnato in un ospedale dove abbiamo passato altri due giorni. Ma dovevamo far presto perché Elisa, la mia figlia minore, stava male, aveva la febbre. Avevamo finito il cibo, la sua patologia non le permette di mangiare qualsiasi cibo”.

Elena, tornata a Palermo, non può non pensare a cosa si è lasciata alle spalle in Ucraina: “Le bombe russe stanno uccidendo tanti bambini. Nei rifugi, nella metro, ci sono tante mamme con bambini, anche disabili come la mia Elisa. Non hanno medicine, rischiano di morire, è terribile. L’Europa deve aiutarci”. Intanto, per consentire a Elena e alla sua famiglia di fare rientro in Italia è stata attivata una raccolta fondi per comprare il biglietto di ritorno, che ha sortito gli effetti desiderati.

Vittorio Grigolo: "Mia compagna Stefania Seimur in fuga da Kiev"/ "Ora è in Polonia…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA