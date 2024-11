Elena D’Amario sarà una delle ospiti della trasmissione This is Me, prima puntata di un trio di una trasmissione in prima serata Mediaset con la conduzione di Silvia Toffanin. La donna è una ballerina che ha avuto successo ad Amici ed è poi cresciuta nel mondo dello spettacolo. Andiamo a conoscerla meglio e vedere chi è Elena D’Amario.

La donna è nata a Pescara il 17 Giugno 1990 e fin da piccola mostra la passione per la danza, si iscrive ad una scuola a 10 anni ma ci ha tenuto poi a specificare che non è stata un’imposizione familiare come poi qualcuno ha scritto. Oltre alla danza Elena ha una grande passione per la pallavolo, sport che poi abbandona per dedicarsi in maniera esclusiva e direttamente alla danza.

Elena D’Amario debutta in tv per la prima volta con il Ballo delle Debuttanti, ha vinto quel Talent e poi ha partecipato alla 9 edizione di Amici. Elena fu protagonista di una grande sfida e arrivò ad un soffio dalla finale nell’edizione che vinse Emma Marrone. Nonostante ciò ha comunque raggiunto ottimi risultati ed ha avuto negli anni grande successo. Elena D’Amario può essere riconosciuta come una ballerina di grande spessore.

Elena D’Amario, il ritorno ad Amici e curiosità sulla sua vita privata

La ballerina ottiene grossi consensi ed entra a far parte come ballerina di punta della compagnia di David Parsons dove in molti notano il suo talento. Nel 2015 ha poi la possibilità di tornare ad Amici dove entra in pianta stabile nel team di ballerini della nota scuola di Ballo del programma. Lo stesso Parsons parlò qualche tempo fa di Elena a Fanpage e sottolineò le sue qualità:

“Il tempo con lei è stato straordinario, ci innamorammo subito di lei e nonostante inizialmente non parlasse inglese vedemmo tutti la sua passione. Non ha mai avuto declino ma vedevamo invece la sua voglia di crescere ed i suoi enormi risultati. Per quel che riguarda la sua vita privata durante Amici Elena D’Amario ha vissuto una relazione con Enrico Nigiotti, che si auto eliminò per salvarla.

I due poi si sono separati a causa della distanza e dopo qualche flirt, tra l’altro un rumors su Stefano De Martino, è stata fidanzata negli ultimi tempi con l’attore di Mare Fuori Massimiliano Caiazzo ma la loro storia sarebbe terminata recentemente. Ora la ragazza è single, o almeno ufficialmente è cosi.