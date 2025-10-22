Elena D'Amario è fidanzata? Le storie d'amore passate della ballerina di Amici e i recenti avvistamenti con il collega Andrea Condorelli

Elena D’Amario è una delle ballerine più amate e note del nostro Paese, e non solo, essendo riuscita a distinguersi anche all’estero. Negli anni, poi, si è parlato di lei anche per la sua vita sentimentale. Prima di tutto, Elena ha incontrato il suo primo amore proprio nella Scuola di Amici, quando aveva solo 18 anni. Durante il suo percorso come allieva, infatti, ha iniziato una relazione con il cantante Enrico Nigiotti, che decise poi di autoeliminarsi pur di non scontrarsi al televoto con lei.

Anche se la loro storia è durata poco dopo la fine del programma, i due conservano un ricordo affettuoso di quel legame e si sono rivisti più volte proprio sul palco del talent. In seguito, sono circolate voci su una presunta frequentazione con Alessio La Padula, anch’egli ballerino di Amici. Più recentemente, invece, ha avuto una relazione, con l’attore Massimiliano Caiazzo, noto per il suo ruolo in Mare Fuori. I due si sono mostrati più volte sui social, scambiandosi parole d’amore, ed Elena si è lasciata andare come mai prima, condividendo aspetti inediti della sua vita privata.

Dopo più di un anno, però, nel 2024, la relazione tra Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo è giunta al termine. Ebbene, oggi è fidanzata la ballerina? Sebbene non ci siano conferme, qualche mese fa è stata beccata in compagnia del danzatore Andrea Condorelli, tra chiacchierate e baci. Nato nel 1991, Andrea è un ballerino di origini siciliane che oggi vive tra Roma e Parigi. Proprio come Elena, anche lui ha partecipato al talent show di Maria De Filippi nel lontano 2010.

Successivamente, è entrato a far parte del corpo di ballo dei professionisti del programma, dove ha lavorato per diversi anni accanto alla stessa D’Amario. Ad oggi, non è chiaro se i due siano ancora legati o meno, dato che la coreografa non ha mai voluto parlare dell’argomento.

