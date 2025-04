Elena D’Amario avrebbe un nuovo fidanzato. La giudice di Amici 24, che ai fan del talent di Canale 5 è nota prima come allieva e poi come ballerina professionista e coreografa, è stata paparazzata insieme ad un affascinante ragazzo moro di cui non è stata svelata l’identità. A beccarli insieme e a pubblicare gli scatti è stato il settimanale Diva e Donna che, a corredo delle foto, scrive: “Elena D’Amario ha un nuovo amore. Archiviata la storia con l’attore di “Mare fuori” Massimiliano Caiazzo, la ballerina, nuovo giudice del serale di “Amici”, si fa vedere con un bel ragazzo moro.”

Massimiliano Caiazzo, ex fidanzato Elena D'Amario: perché è finita?/ Lei: "Amore mi ha dato gioie e dolori"

Nella foto (che trovate alla fine dell’articolo), Elena e il presunto nuovo fidanzato passeggiano fianco a fianco per strada e si guardano intensamente. Nessun gesto dei due, tuttavia, sembra indicare la presenza di una relazione amorosa, quindi non possiamo al momento confermare che i due stiano effettivamente insieme.

Elena D'Amario, chi è giudice al Serale Amici 24/ Fu protagonista della 9a edizione ed ebbe un flirt con...

Elena D’Amario avrebbe un nuovo fidanzato: momento d’oro per la ballerina di Amici 24

Ricordiamo che Elena D’Amario esce da una relazione importante con Massimiliano Caiazzo, attore noto soprattutto per il ruolo di Carmine Di Salvo nella serie di successo Mare Fuori. Archiviata questa storia, la 34enne avrebbe oggi un nuovo fidanzato, ma nulla è stato confermato dalla diretta interessata. Elena, d’altronde, sta vivendo un momento d’oro dal punto di vista lavorativo. La ballerina è stata scelta da Maria De Filippi come nuovo giudice del serale di Amici 24, e affianca personalità del calibro di Amadeus e Cristiano Malgioglio. Finora la sua presenza sulla poltrona rossa del talent è stata molto apprezzata: tanti, infatti, la trovano giustissima in quel ruolo, soprattutto dopo anni di carriera all’interno del talent di Canale 5.

Chi sono i giudici del serale di Amici 24?/ "Amadeus, Malgioglio e Elena D'Amario": spunta l'avvistamento