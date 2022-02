Elena D’Amario, chi è la ballerina di Amici e flirt/ Elisa sceglie lei per il suo ritorno a Sanremo 2022

Elena D’Amario accompagna Elisa sul palco di Sanremo

E’ presente anche Elena D’Amario sul palco del Teatro Ariston di Sanremo in compagnia di Elisa. Per il suo ritorno a Sanremo, 21 anni dopo la sua ultima partecipazione (e vittoria), Elisa ha scelto infatti la ballerina professionista di “Amici” di Maria De Filippi. Elena D’Amario la accompagnerà sulle note della sua cover di “What a Feeling“, successo degli Anni ’80 di Irene Cara, parte della colonna sonora del celeberrimo film Flashdance. E proprio a quest’ultima è ispirata la coreografia in scena al Teatro Ariston. Dopo aver esordito nell’edizione 2009-10 di Amici, la ballerina viene scelta tra i professionisti e coreografi del programma, a partire dal 2015. Nel 2012, Elena D’Amario è entrata a far parte della prestigiosa Parsons Dance Company, nata a New York e attiva in tutto il mondo.

Elena D’Amario nasce a Pescara il 17 giugno del 1990, sotto il segno zodiacale dei Gemelli. Ha 31 anni ed è alta 170 cm e pesa 52 chili. Durante l’edizione di Amici Elena D’Amario è stata legata sentimentalmente al compagno di scuola e futuro concorrente di X Factor, Enrico Nigiotti. I due però si separano, pur restando in buoni rapporti, a causa del trasferimento di lei negli Stati Uniti. La D’Amario è stata avvistata anche in compagnia dell’attore Michele Morrone, famoso per il suo ruolo nella fiction Rai “Sirene” e per la partecipazione a “Ballando con le stelle”. Si è vociferato anche di un flirt con Stefano De Martino smentito da entrambi. Fino a qualche tempo fa era fidanzata con Alessio La Padula, anche lui ballerino professionista di Amici. Ma anche questa storia pare sia giunta al termine.

