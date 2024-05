Elena D’Amario, chi è la fidanzata di Massimiliano Caiazzo/ Amore a gonfie vele e la prossima estate…

La ballerina Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo viaggiano spediti verso il primo anno di fidanzamento

La prossima estate Massimiliano Caiazzo e la sua fidanzata Elena D’Amario festeggeranno il primo anno d’amore insieme. Sono infatti trascorsi quasi dodici mesi da quando i due artisti hanno ufficializzato la loro relazione, anche se si vocifera che la loro relazione sia iniziata tempo prima, alla larga dai social e dai riflettori del gossip. Tra l’attore e la ballerina ci sono ben sei anni di differenza, un aspetto che non ha mai rappresentato un ostacolo per la coppia, che infatti vive appieno la propria relazione. Come dicevamo, i due sono usciti allo scoperto lo scorso agosto, con un tenero video in barca postato sul web. Nel giro di poco tempo Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo sono andati a convivere, per la gioia dei tanti fan che oggi li seguono con grande trasporto e affetto.

Per chi non conoscesse Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo, cosa sappiamo sul loro conto? Per quanto riguarda Elena, è la prima ballerina di Amici, mentre Massimiliano è il noto attore della serie tv Mare Fuori. Dopo essersi conosciuti hanno deciso di viversi appieno, sganciando fin da subito il freno a mano e mostrandosi anche in pubblico in atteggiamenti romantici.

Il sogno di Elena D’Amario: “Maternità pensiero costante”

Tutte le volte che Massimiliano e la sua fidanzata sono stati pizzicati dai paparazzi, la coppia è apparsa più affiatata e unita che mai. Come dicevamo, tra non molto tempo i due dovrebbero festeggiare il primo anno di amore insieme. La loro prima foto insieme sui social risale proprio alla scorsa estate, quando il celebre attore di Mare Fuori e la nota ballerina di Amici sfoggiavano i proprio sorrisi l’uno al fianco dell’altro.

In passato, la D’Amario aveva raccontato in un’intervista a Verissimo il desiderio di diventare mamma, descrivendolo come un “pensiero che diventa sempre più costante”. Chissà se realizzerà questo suo sogno col fidanzato Massimiliano.

