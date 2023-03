Elena D’Amario choc: “Mi sono spaccata un ginocchio dopo Amici”/ “Ho ballato ancora…”

Elena D’Amario e l’infortunio al ginocchio

Dopo aver partecipato ad Amici come allieve nell’edizione che fu vinta da Emma Marrone, Elena D’Amario è diventata una ballerina professionista conquistando anche gli Stati Uniti. Rientrata in Italia, senza abbandonare la compagnia Parsons Dance Company di New York, ha cominciato a lavorare come professionista ad Amici. Il suo talento ha così nuovamente conquistato il pubblico italiano. Ballando ad alti livelli, Elena è stata purtroppo vittima di un grave infortunio di fronte al quale, tuttavia, ha continuato a ballare come ha raccontato lei stessa in un’intervista rilasciata al settimanale Grazia.

“Dopo Amici ho lavorato a New York per nove mesi con un dolore pesantissimo al ginocchio. Non ho detto nulla a nessuno e ho continuato a ballare. Tanto ce la faccio, mi dicevo. Ma mi sono spaccata il ginocchio. E in quel momento ho sentito il mio corpo fermarsi”, ha raccontato la ballerina.

Elena D’Amario dopo l’infortunio

Dopo l’infortunio e l’operazione, Elena D’Amario ha capito quanto sia importante prendersi cura del proprio corpo e fermarsi quando arrivano quei segnali che bisogna cogliere al volo. “Capirlo è una conquista, per questo quando leggo sui social alcuni commenti negativi sul mio corpo sto male”, le parole della ballerina che, spesso, deve fare i conti con la cattiveria degli haters.

Di fronte ai leoni da tastiera e ai loro commenti cattivi, tuttavia, Elena reagisce mostrando il proprio sorriso grazie ad un ottimo rapporto con il proprio corpo. “Non fa piacere, ora però sono in armonia con il corpo anche da questo punto di vista”, ha concluso.

