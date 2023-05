Elena D’Amario, dedica speciale ai colleghi di Amici/ “I vostri occhi mi mancano ogni giorno”

Elena D’Amario e l’avventura ad Amici

La scuola di Amici, per Elena D’Amario, non rappresenta solo un posto di lavoro, ma una vera famiglia. Il programma di Maria De Filippi è diventata, nel corso degli anni, la casa della ballerina che, anche dopo lunghi periodi trascorsi all’estero, ha sempre trovato tra le aule della scuola più famosa d’Italia, il suo posto. La carriera di Elena, del resto, è iniziata proprio ad Amici. Era settembre 2009 quando Elena partecipò alla nona edizione di Amici insieme, tra gli altri, ad Emma Marrone, vincitrice di quella stessa edizione, Stefano De Martino ed Enrico Nigiotti solo per citarne qualcuno.

Elena D'Amario e Massimiliano Caiazzo fidanzati?/ Spunta un commento social che...

Al termine dell’avventura nella scuola Amici, poi, Elena ebbe la grande occasione di volare negli Stati Uniti dove è diventata una delle ballerine più professioniste più apprezzate dagli addetti ai lavori. Tornata in Italia, è diventata una professionista di Amici dove, nelle ultime edizioni, ha cominciato a sperimentare anche l’attività di insegnante e coreografa e, così, al termine dell’edizione vinta da Mattia Zenzola, la D’Amario ha dedicato delle bellissime parole ai suoi colleghi.

Massimiliano Caiazzo e Elena D'Amario, è finita?/ Ci sarebbe un'altra donna

La dedica di Elena D’Amario ai colleghi di Amici

Lavorando tutti i giorni, per ore e ore, l’una accanto all’altra, si crea una famiglia ed è ciò che è accaduto ad Elena D’Amario con tutti i suoi colleghi di Amici a cui, prima di godersi le vacanze, ha dedicato, sul proprio profilo Instagram, delle bellissime parole ricche d’affetto e di stima.

“Creare, ascoltare, essere attenti, consolare, ringraziare, perdonare, accompagnare, aiutare, comunicare. È questo il nostro codice. Abbiamo operato in efficienza secondo Amore e secondo Verità. Abbiamo appena finito e i vostri occhi e l’energia di ognuno di voi mi manca ogni giorno. Vi porto con me. “Polvere di stelle! Coraggio e gentilezza…” Il ringraziamento è la più alta forma di pensiero perciò Grazie. Vostra Elena”, ha scritto la ballerina.













© RIPRODUZIONE RISERVATA