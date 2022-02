Elena D’Amario e Francesca Tocca sbarcano a Uomini e Donne/ Ballo con Luciano…

Elena D’Amario e Francesca Tocca, ballerine professioniste di Amici, per una puntata, sbarcano nello studio di Uomini e Donne. Tutto è accaduto nel corso della puntata dell’8 febbraio. Dopo aver parlato di Gemma Galgani e dei suoi ex e aver dato spazio ad Ida Platano e Alessandro la cui conoscenza continua a gonfie vele, Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio Luciano. L’arzillo cavaliere, arrivato nel parterre del trono over dopo aver partecipato a Uomini e Donne nella speranza di ritrovare una vecchia fiamma, ha una grande passione per il ballo.

Nel corso delle varie puntate di Uomini e Donne, Luciano coglie ogni occasione per sfoggiare il suo talento ballerino. Simpatico e con tanta voglia di divertirsi, il signor Luciano ha conquistato l’affetto degli altri protagonisti, ma anche del pubblico. Maria De Filippi ha così deciso di fargli un regalo speciale.

Ballo a Uomini e Donne per Luciano del trono over con Elena D’Amario e Francesca Tocca

Dopo aver fatto sistemare tre sedie al centro dello studio di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha invitato il signor Luciano ad accomoardi. Di fronte a lui, poi, si sono accomodate Elena D’Amario e Francesca Tocca chiamate dalla De Filippi per fare una sorpresa a Luciano. “Non sono qui per fidanzarsi. Una è anche sposata. Sono due ballerine: una di moderno e l’altra di latino”, spiega la conduttrice.

Maria, così, chiede a Luciano di ballare con la D’Amario e la Tocca. Le due ballerine professioniste e Luciano, così, si esibiscono sulle note di Billie Jean di Michael Jackson. Un’esibizione che riceve gli applausi di tutto lo studio mentre il momento è stato definito uno dei più belli della sua vita da Luciano.

