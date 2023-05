Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo sempre più innamorati/ L’ultima conferma

Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo sempre più innamorati

Sembra procedere nel migliore dei modi la storia d’amore tra Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo. Giovani, belli e innamoratissimi, i due sono al centro del gossip ormai da diverse settimane per la loro relazione, non ancora a tutti gli effetti ufficializzata, ma che sembra più travolgente che mai. L’ultima conferma arriva dal nuovo numero in edicola del settimanale Chi che, nella rubrica Chicche di gossip, ha spiegato come tra i due le cose stiano procedendo alla grande.

“La storia tra la ballerina di Amici Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo, star di Mare Fuori, va a gonfie vele“, si legge. I loro incontri sono sempre più frequenti e, nonostante i rispettivi impegni professionali, trovano comunque il tempo per stare insieme e vivere il proprio amore a 360°. In particolare, “i due hanno festeggiato insieme lo scudetto del Napoli e l’attore aspetta la sua fidanzata dopo ogni puntata della trasmissione di Maria De Filippi“.

Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo: le carriere e il loro amore

Amore e grande complicità per questa giovanissima coppia, unita anche dall’amore per lo spettacolo e la televisione, che hanno scelto come palcoscenico delle rispettive carriere. Lei è una delle più talentuose ballerine in circolazione e partecipò ad Amici nel 2009/2010, per poi fare ritorno nel programma in veste di ballerina professionista e coreografa a partire dal 2o15 (la collaborazione con Maria De Filippi è tutt’ora in corso).

Lui, invece, è uno degli attori più amati di Mare Fuori, la serie tv di grande successo tra i ragazzi che ha ottenuto ottimi ascolti in Rai e che è diventato, a tutti gli effetti, un fenomeno della recente cultura pop. L’amore di Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo sembra ora vivere di solide certezze, dopo le numerose indiscrezioni e gli insistenti indizi social degli ultimi mesi.

