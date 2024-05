Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo si sono lasciati?/ Tutti gli indizi della presunta rottura

Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo: gli indizi della presunta crisi

A distanza di quasi un anno dall’ufficializzazione della propria storia d’amore, sembra essere giunto ai titoli di coda l’idillio tra Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo. Lei è stata concorrente di Amici ed è poi diventata professionista del corpo di ballo del talent, lui con il ruolo di Carmine Di Salvo è entrato nel cuore di tutti i fan di Mare fuori: belli, giovani ed innamorati, i due si sarebbero però detti addio stando ad alcuni indizi.

In primo luogo, come riferiscono gli occhi attenti del web, sarebbero sempre meno le interazioni di coppia sui social, tra fotografie romantiche e like reciproci. Inoltre, ad avvalorare la presunta ipotesi di un addio, sono alcune segnalazioni ricevute dall’esperta di gossip Deianira Marzano e da lei rese pubbliche sui social. Stando alle indiscrezioni degli utenti, la ballerina di Amici sarebbe partita per il Messico in compagnia di alcuni amici, ma senza l’attore al suo fianco, mentre lui in un programma televisivo avrebbe di recente lasciato intendere di essere single.

Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo, il loro anno d’amore

Tutti indizi che, sommati tra di loro, lascerebbero intendere una frattura nel rapporto tra Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo: sebbene si parli ormai di crisi sul web, i due diretti interessati non sono ancora intervenuti in forma pubblica per confermare o smentire, dunque il condizionale resta d’obbligo e i rumors vanno presi con le pinze. Se la crisi fosse però confermata, si tratterebbe di un addio doloroso al termine di una storia d’amore cominciata la scorsa estate e, dunque, durata poco meno di un anno.

Era infatti agosto 2023 quando l’attore e la ballerina resero pubblico il proprio amore, condividendo sui social i momenti di una gita in barca, oltre ad una fotografia di coppia e una dedica romantica. La stessa D’Amario qualche mese fa aveva anche ipotizzato di essere pronta ad allargare la famiglia, parlando a Verissimo del suo sogno di maternità: “Più passa il tempo e più il pensiero di diventare mamma diventa costante“. Qualcosa, però, ora potrebbe essersi rotto.











