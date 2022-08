Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo stanno insieme?/ Indizio social “stesso brano…”

Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo stanno insieme? Nuovo gossip

Sul conto di Elena D’Amario, amata ballerina di Amici, sono spesso trapelati diversi gossip relativi alla sua sfera privata. Se nei mesi scorsi si era parlato di un avvicinamento sospetto all’attore Michele Morrone, adesso Elena sarebbe diventata protagonista di una nuova indiscrezione. A riportarlo è stato il sito web di Novella 2000 che ha analizzato una serie di indizi sollevati dal popolo del web e che potrebbero portare alla nascita di una nuova possibile coppia. Secondo le ipotesi, la D’Amario si starebbe frequentando con un altro attore, ovvero Massimiliano Caiazzo.

Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo stanno insieme? E’ questo il quesito che circola in queste ore sui social. Il presunto fortunato è un giovane e talentuoso attore che in tanti avranno conosciuto per il ruolo di Carmine nella fiction Rai “Mare fuori”. Ma cosa avrebbe fatto esplodere l’insistente gossip che li vorrebbe fidanzati? A quanto pare, ad insospettire gli attentissimi utenti della rete sarebbero state delle Instagram Stories pubblicate da entrambi i protagonisti dell’indiscrezione.

Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo stanno insieme? L’indizio social

Ciò che avrebbe portato a considerare Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo una possibile coppia sarebbero alcuni indizi social che potrebbero non rappresentare solo una incredibile coincidenza. Su Twitter, nel dettaglio, sarebbe stato segnalato il fatto che sia la ballerina che l’attore avessero postato a distanza di poche ore la stessa canzone di Ornella Vanoni. “Rossetto e cioccolato”. Indubbiamente non una hit del momento, bensì un brano ricercato. Troppo particolare per essere considerata solo una coincidenza, ma troppo poco per definire i due giovani – dei quali non sappiamo in che rapporti siano – una coppia a tutti gli effetti.

Non è poi da escludere che tra Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo possa essere nata solo una bella amicizia, soprattutto tenendo conto che secondo alcuni utenti Twitter l’attore sarebbe fidanzato. Non è tutto. C’è chi ipotizza che Elena D’Amario, ballerina ma anche attrice – presto sarà nella fiction Che Dio ci aiuti – possa far parte della terza stagione di Mare fuori e questo giustificherebbe un eventuale loro rapporto fuori dal set.











