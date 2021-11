Elena D’Amario e Michele Morrone fidanzati?/ Una foto scatena il gossip

Nuova coppia nel mondo dello spettacolo? Una foto ha scatenato il gossip intorno ad Elena D’Amario e Michele Morrone. La ballerina professionista di Amici e l’attore erano stati pizzicati in teneri atteggiamenti tempo fa, ma ora, un dettaglio, avrebbe nuovamente accese i riflettori sul loro rapporto. Deianira Marzano, mettendo a confronto le foto pubblicate tra le storie da entrambi, ha notato alcuni dettagli che confermerebbero la presenza di Michele Morrone a casa di Elena D’Amario.

Michele Morrone, in particolare, ha pubblicato un selfie che sarebbe stato scattato a casa della ballerina. In particolare, Deianira Marzano ha notato che le pareti e il divano sono le stesse dell’abitazione della ballerina. In particolare, i fan hanno notato l’enorme specchio a quadri presente sia nel selfie di Morrone che in una foto della D’Amario.

Elena D’Amario e Michele Morrone: ritorno di fiamma dopo due anni?

Come ricorda il portale Gossip e Tv pubblicando il selfie di Michele Morrone che sarebbe stato scattato a casa di Elena D’Amario, qualora i rumors dovessero essere confermati, quello tra Elena e Michele Morrone sarebbe un ritorno di fiamma. Due anni fa, infatti, i due erano stati pizzicati insieme.

Nelle ultime settimane, tra i due c’è stato uno scambio di like e commenti sui social che non erano sfuggiti ai fans. Per ora, sia Elena D’Amario e Michele Morrone non commentano i rumors. Tra i due, tuttavia, potrebbe esserci solo un bel rapporto d’amicizia. I fans, nel frattempo, continuano a monitorare i profili social di entrambi.

