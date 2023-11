Elena D’Amario frecciata ad Alessandra Celentano dopo la lite ad Amici 2023?/ “Chi nulla sa vuole insegnare”

Elena D’Amario stoccata ad Alessandra Celentano sui social: ecco cosa ha detto

Nelle scorse puntate, Elena D’Amario e Alessandra Celentano sono state protagoniste di una lite furibonda negli studi di Amici 23. Tutto è nato a causa dell’esibizione di Nicholas di un passo a due coreografato dalla ballerina, che è stato criticata dall’insegnate di danza.

La lite è degenerata fino a quando D’Amario è uscita dallo studio furibonda, ma non è finita qui. La ballerina professionista ha lanciato una frecciata social alla Celentano: “Chi tanto sa tace, chi sa parla pochino, chi sa pochino tanto parla, chi nulla sa vuole insegnare, chi tutto sa insegna. Dalla parte del duro lavoro. Degli Artisti generosi. Di quelli che riescono a riconoscere l’Arte e i successi altrui. Dalla parte di quelli che rispettano il sudore del prossimo. Dei colleghi che gioiscono e riconoscono il sacrificio e i progressi degli allievi. Di tutti gli allievi. Coraggio e Gentilezza Sempre”.

Elena D’Amario e e Alessandra Celentano si sono scontrate furiosamente in studio, dopo l’esibizione di Nicholas Borgogni allievo di Raimondo Todaro. L’ennesima critica dell’insegnate di danza ha fatto scattare la ballerina che è entrata in studio furiosa a difesa delle capacità del ragazzo: “Non ho capito cosa avrei dovuto dedurre da questa coreografia se non che fa le prese. Ho visto molte mani, abbracci, baci. Sì baci e abbracci, cosa dovevo vedere? Non capisco cosa dovevo vedere. Qual era il messaggio? Sappiamo che lui sa fare le prese. C’era solo questo, prese, carezze e bacetti” ha affermato Celentano bocciando l’esibizione dell’allievo coreografata da D’Amario.

A questo punto, entra Elena D’Amario entra furiosa e dichiara: “Guardate è stato più forte di me, non sarei voluta entrare. Non è conforme alla realtà quello che lei sta dicendo. Se lei è capace di rispettare le regole basilari di un confronto civile io posso risponderle“. L’insegnate di ballo replica: “Guarda tu sei l’avvocata delle cause perse e l’hai dimostrato in questi anni più volte. Tu asserisci delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Se ti senti ferita perché hai creato tu il passo a due non è un problema mio. E intanto puoi scendere dalla cattedra perché non siamo colleghe”. La ballerina lancia la stoccata finale: “Lei mette in atto la tecnica trattore, che passa sopra gli altri per non farli parlare. Non è giusto. Lei ha detto che ha visto baci e abbracci, mi dispiace, ma non è così. Lei ha un atteggiamento denigratorio e sminuente su Nicholas e nei confronti degli altri. Quello che dice non è la realtà e lei lo sa“.











