Ad Amici di Maria De Filippi si fa un gran discutere di ballo, canto, coreografie, cover, barre, per poi riempire ore e ore di spettacolo delle gare tra professori, al fine di far divertire il pubblico con quell’atmosfera da Tu sì que vales che mai come lo scorso anno è uscito con le ossa rotte a causa degli scontri con un Ballando con le stelle in forma smagliante. A essere stata bersagliata, questa volta, è stata Elena D’Amario, che ha debuttato come giudice del serale.

Amici 24, continua scontro Alessandra Celentano e Deborah Lettieri: "Sotterfugi per sminuire"/ Duro Sfogo

Fabrizio Prolli, di professione coreografo nonché ex professionista di Amici, sui suoi canali social ha voluto lanciare una frecciatina proprio alla giudice dopo che aveva detto a Daniele di essere poco espressivo: “Qualcuno vuole mettere in discussione la sua espressività? Parliamone”.

Elena D’Amario criticata per il suo ruolo di giudice del serale di Amici

Quando non si lavora alla corte di Maria De Filippi si finisce per criticare i suoi programmi e i professionisti che ingaggia. Elena D’Amario – che ha parlato di amore – è stata il bersaglio di una lieve frecciatina dell’ex professionista Fabrizio Prolli, ma non è stato il solo perché sui social negli ultimi mesi si sono moltiplicati video in cui si mostra la ballerina esibirsi facendo le stesse identiche espressioni facciali. Che il problema di espressività sia così tanto diffuso nella scuola di Amici 24?

Vybes eliminato da Amici 24, le prime parole: "Per un ragazzo timido non è facile"/ "Spero si sia vista..."

Intanto il pubblico è rimasto piacevolmente colpito dalla presenza di Amadeus, che per cinque anni è stato il Re Mida di Rai1, riuscendo a trasformare in successi clamorosi qualsivoglia programma. Per alcuni il ruolo di giudice insieme a Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio è poca cosa, ma per altri potrebbe significare soltanto una cosa: la prima mossa per poter mettere piede di nuovo a Mediaset, soprattutto ora che i vertici stanno cercando nuovi show da proporre al posto di Striscia La Notizia.