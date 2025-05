A poche ore dall’inizio del settimo serale di Amici 24, un video sembra aver spoilerato chi è il secondo eliminato della puntata (dunque, se non volete scoprire chi è uscito, consigliamo di non proseguire la lettura). Le anticipazioni arrivate alla fine della registrazione di giovedì hanno annunciato, infatti, che a finire al ballottaggio per l’eliminazione finale sono stati due concorrenti della squadra di Zerbi e Celentano: Jacopo Sol e Alessia Pecchia. Ebbene, un video che sta circolando sul web svelerebbe chi dei due è stato eliminato.

Clara Soccini, chi è: vita e carriera/ Flirt con un collega? No, niente "Scelte Stupide": il fidanzato è...

In queste ore, sia i concorrenti ancora in gara che quelli eliminati finora hanno partecipato alla Special Edition di Tennis & Friends, un evento musicale condotto da Elena D’Amario, nel quale tutti i ragazzi hanno avuto modo di esibirsi in piazza di fronte al pubblico.

Elena D’Amario e lo spoiler (involontario) sull’eliminato del settimo serale di Amici 24

Non sono allora mancati video dell’evento, ed è proprio in uno di questi che si vede Elena D’Amario al fianco di uno degli allievi al ballottaggio nel settimo serale: Jacopo Sol. Mentre sul palco si esibisce Trigno sulle note di ‘Maledetta Milano’, la ballerina e coreografa, che da quest’anno è anche uno dei giudici del serale di Amici 24, parla con Jacopo e gli dice una frase che ha mandato in tilt il web: “La vita inizia ora”. Una frase che molti hanno subito associato all’eliminazione di questa sera. Secondo il popolo del web, Elena avrebbe detto questa frase a Jacopo proprio perché è lui l’eliminato della puntata e, dunque, inizierebbe ora il suo percorso musicale fuori dalla scuola di Amici. Uno spoiler sicuramente involontario quello della ballerina che, tuttavia, sembra aver rovinato la sorpresa a qualche utente.

Amici 24, gli allievi escono dalla scuola: "Maria De Filippi ha dato il permesso"/ Ecco dove sono andati