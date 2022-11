Elena D’Amario, il rapporto con De Filippi?/ “Mi consegnò nelle mani di Parsons e..”

Amici di Maria De Filippi, Elena D’Amario traccia un bilancio della sua vita: il rapporto con la regina di Canale 5

Può dirsi una dei volti TV più amati che la storia di Amici di Maria De Filippi ricordi e, intanto, Elena D’Amario svela i rapporti che intercorrono con la produttrice e conduttrice TV nonché regina del talent di Canale 5, che l’ha resa celebre. L’occasione che Elena D’Amario ha per tornare a raccontarsi, parlando della sua prima mentore, é un’intervista concessa a Fanpage, dove a 18 anni circa di distanza dal debutto TV ad Amici 9, edizione storica di Amici dove insieme a lei concorrevano il fu fidanzato Enrico Nigiotti e la cantante Emma Marrone insieme all’allora ballerino Stefano De Martino, parla di sé tra presente e passato. Nel suo intervento a mezzo stampa, Incalzata sulla timoniera di Amici, che l’ha scoperta in TV insieme al resto della produzione del talent, Elena quindi si dichiara grata alla consorte di Maurizio Costanzo: “A Maria mi lega un rapporto di alta professionalità. L’aspetto affettivo ovviamente c’è, perché lei è la prima che mi ha affidata nelle braccia di David Parsons dieci anni fa, avevo 18 anni e David l’ho incontrato lì. È una grande lavoratrice e questa è una cosa che ci accomuna, è fonte di ispirazione dal punto di vista di gestione di lavoro, di emozioni, anche”. Ma non é tutto.

David Parsons la sceglieva proprio ai tempi della sua partecipazione ad Amici 9 di Maria De Filippi e lei era inconsapevole del fatto che di lì a poco- con il debutto nella compagnia del noto coreografo -si sarebbe imposta come una delle promesse della danza di risonanza internazionale, nonché prima ballerina della Parsons Dance Company. Incalzato sul conto della pupilla dallo stesso web journal, David Parsons si dice, poi, entusiasta di Elena D’Amario come talento scoperto ad Amici di Maria De Filippi: “Il tempo con lei è stato straordinario. Eravamo in tour in Italia e ho ricevuto una chiamata da Amici. Mi volevano come giudice, è stato molti anni fa. Ci innamorammo di Elena. Lei è una persona straordinaria oltre che un’artista. Mi innamorai della sua passione, e anche i ballerini del mio staff”.

Elena D’Amario, che della sua carriera artistica vanta anche il titolo di ballerina professionista nel corpo di ballo ad Amici di Maria De Filippi, non riesce a trattenere le lacrime, ripensando alle restrizioni anti-Coronavirus che hanno per certi versi allontanato il mondo dello showbiz dall’amato pubblico. In primis, nei teatri al chiuso: “L’assenza di un pubblico live per me è letale. Per me è una festa ritornare, perché io ballo per gli altri, la danza è un’arte di condivisione”, conclude tra le lacrime la ballerina.

