Totalmente a sorpresa, nel nuovo singolo di Gigi D’Alessio “Rosa e lacrime” compare Elena D’Amario, una delle protagoniste indiscusse del Serale di Amici 24 accanto a Amadeus e a Cristiano Malgioglio. Il cantante napoletano ha anticipato il tour estivo negli stadi con la sua ultima canzone uscita il 9 maggio su tutte le piattaforme streaming: “Energia bella, cuore leggero. Un maestro vero Gigi D’Alessio e un team che vibra d’anima. Grazie! “Rosa e Lacrime” che magia… Fuori ora”.

Le parole della ballerina hanno subito scatenato i social dove lei stessa ha voluto pubblicare le clip del backstage, dove si vede lei vestita totalmente in nero e in macchina con Alvise Rigo. Insieme all’ex rugbista e all’attore ha girato una scena in cui litiga con lui secondo copione: “Grazie per la tua professionalità e umanità. Un onore averti nel mio video“, un videoclip in bianco e nero un po’ “vintage” che già sta generando molto hype da parte dei fan.

Elena D’Amario, tutti i videoclip nelle canzoni: da Emma a Nek

Già nel passato Elena D’Amario era stata protagonista di un video musicale, dato che già nel 2010 era diventata il personaggio principale della clip di Enrico Nigiotti, “Libera nel mondo“. Lui era il suo fidanzato dell’epoca. Successivamente si è ritrovata ad essere attrice nel video di Jovanotti in “Tensione evolutiva” e di Emma, “Io son per te l’amore“. Successivamente è apparsa nel video di Nek, “Uno di questi giorni” e di Ermal Meta, “L’unico pericolo“.