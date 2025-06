Elena D'Amario ottiene un ruolo prestigioso nella Parsons Dance, scuola di danza newyorkese nella quale si è formata fino al 2019

Bellissima ma soprattutto dotata di un grande talento, Elena D’Amario è pronta ad intraprendere un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera che l’ha vista entrare nella scuola di Maria De Filippi come professionista da giovanissima, ma non prima di aver studiato danza a New York. Dopo aver preso parte al talent show come concorrente e aver vinto una borsa di studio per la prestigiosa Parsons Dance, Elena è tornata in Italia alla corte di Maria.

Per la ballerina, però, inizierà adesso un nuovo capitolo della sua carriera grandiosa che l’ha portata, appunto, a ballare per diversi anni a New York. Dopo la stagione conclusa di Amici, nella quale ha ricoperto per la prima volta il ruolo di giudice, adesso Elena vivrà un’esperienza diversa, che riguarda sempre la danza ma da un punto di vista differente. La ballerina, infatti, andrà a ricoprire un ruolo manageriale all’interno della compagnia di danza che l’ha vista crescere, la Parsons Dance, a New York.

Elena D’Amario, prestigioso ruolo amministrativo nella scuola di danza di New York

“Siamo entusiasti di annunciare che l’ex ballerina di Parsons Elena D’Amario si è unita al nostro Consiglio di Amministrazione” si legge nel comunicato della scuola di danza newyorkese. Elena è stata ballerina della scuola di danza newyorkese per ben otto anni, dal 2011 al 2019. In quell’anno ha deciso di tornare in Italia per diventare professionista all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi: un ruolo che ha ricoperto per diversi anni, sempre con grande successo. Nonostante il ritorno in Italia nel 2019, Elena ha continuato a collaborare con la Parsons Dance, ballando con loro durante i tour in Italia. Per questo la Parsons Dance, consapevole del grande valore della D’Amario, ha deciso di offrire un prestigioso ruolo a Elena, accolto con gioia dalla ballerina.

La ballerina sarà nel Consiglio di Amministrazione della Parsons. A quanto pare, comunque, Elena D’Amario non dirà addio ad Amici di Maria De Filippi. In una recente intervista rilasciata a “SuperGuidaTV” ha parlato del suo ruolo da giudice, ricoperto nell’ultimo anno nel programma di Maria: “Se lo rifarei? Assolutamente sì”.