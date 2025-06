Elena D'Amario ha trovato l’amore dopo la delusione con Massimiliano Caiazzo? La sua presunta fiamma sarebbe il collega Andrea Condorelli

Una delle ballerine più amate uscite dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, e che è ritornata all’ovile dopo alcune esperienze di prestigio all’estero, è senza dubbio Elena D’Amario, che è poi stata premiata con il ruolo di giudice al serale insieme ad Amadeus e Cristiano Malgioglio. Nella sua vita professionale va tutto a gonfie vele, ma cosa sta andando la sua vita sentimentale?

Nei mesi scorsi il settimanale Diva e Donna ha paparazzato la ballerina con un suo collega mentre si scambiavano dei baci romantici e passeggiavano per le strade della città. Questa sua nuova fiamma si chiamerebbe Andrea Condorelli e anche lui avrebbe dei legami con la scuola del talent show di Canale5.

Elena D’Amario è fidanzata con il collega Andrea Condorelli? Il gossip

Manca ancora l’ufficialità, anche se difficilmente arriverà dato che i due diretti interessati sono molto riservati, ma resta il fatto che Elena D’Amario pare che si siano fidanzata con il ballerino professionista Andrea Condorelli. Ma cosa si sa di lui?

Classe 1991, è di origini siciliane e ha saputo costruire una solida carriera da ballerino. Si divide tra Roma e Parigi e sembra che la sua vita possa intrecciarsi in maniera perfetta con quella della ballerina nonché giudice del serale di Amici. Anche lui è stato un allievo della scuola per poi entrare a far parte del corpo dei professionisti. Sarà la volta buona per la ballerina che dopo la storia con Massimiliano Caiazzo (di Mare Fuori) aveva il cuore un po’ sofferente? Intanto è comparsa anche in un video musicale di Gigi D’Alessio.

