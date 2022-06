Elena Del Pozzo, mamma Martina Patti finse abuso su figlia?/ Papà, “A presto in paradiso”

Elena Del Pozzo, nuova messinscena di mamma Martina Patti

L’omicidio della piccola Elena Del Pozzo, stasera al centro della nuova puntata di Quarto Grado, potrebbe portare presto a nuovi colpi di scena. Il primo è emerso nella giornata di ieri e lascerebbe trapelare una seconda messinscena attuata da Martina Patti, giovane madre rea confessa. Il sospetto di chi indaga al caso è che la donna possa aver finto un abuso sessuale sulla figlia Elena Del Pozzo di quasi cinque anni. Dopo il finto rapimento, dunque, Martina Patti potrebbe avere inscenato anche una possibile violenza. E’ quanto reso noto dalle modalità di ritrovamento del corpo senza vita della vittima. Secondo quanto scrive Repubblica, infatti, Elena De Pozzo sarebbe stata trovata “svestita”. Un dettaglio che non è passato in secondo piano.

Stando a quanto reso noto da RagusaNews, inoltre, pare che il delitto non sarebbe avvenuto con un coltello, bensì con una zappa. Secondo la ricostruzione, Martina Patti avrebbe colpito ripetutamente la figlia Elena Del Pozzo alle spalle ed al collo, quindi l’avrebbe caricata in auto, spogliata, avvolto il corpo in cinque sacchi della spazzatura e scaricata, a faccia in giù, nella buca scavata con la medesima pala in un campo abbandonato a poche centinaia di metri dalla sua abitazione. Intanto nella giornata di oggi Martina Patti comparirà davanti al gip per l’udienza di convalida del fermo. La procura le contesta tutte le aggravanti, dalla premeditazione all’occultamento del cadavere, passando per il depistaggio ed i futili motivi.

Omicidio Elena Del Pozzo, l’addio della madre Martina Patti

L’avvocato Gabriele Celesti, difensore di Martina Patti, ieri ha provato a parlare con la sua assistita ma non è riuscito per via delle norme anti Covid ancora attive: “La mia cliente è provata ma mi hanno riferito che sta bene, non ho potuto incontrarla perché è in isolamento fiduciario per le norme anti Covid”, ha spiegato, ipotizzando una videochiamata. Non è ancora chiaro se deciderà di avvalersi della facoltà di non rispondere. I funerali di Elena Del Pozzo non sono ancora stati fissati, in attesa dell’autopsia.

Nel frattempo, il papà della piccola Elena non si dà pace ed in un messaggio di addio inviato agli amici, Alessandro Del Pozzo ha scritto: “Ti ricorderò sempre per quello che eri: una bambina speciale, identica a papà… ti amo amore mio, vivrai sempre nel mio cuore. Papà non ti dimentica, ti porterò sempre con me fino all’infinito e oltre. A presto in paradiso angelo mio”. Per la giornata di oggi sono attesi anche nuovi dettagli dopo il ritorno dei Ris nell’abitazione.











