Elena Del Pozzo/ Nonno Giovanni “Forse qualcuno ha aiutato Martina Patti a ucciderla”

Giovanni Del Pozzo, nonno paterno della piccola Elena Del Pozzo, uccisa a cinque anni dalla madre Martina Patti (come ha confessato la stessa donna agli inquirenti), ha parlato ai microfoni di “Quarto Grado”, trasmissione di Rete 4 condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. In particolare, l’uomo ha iniziato il suo discorso con un ricordo commosso della nipotina, strappata alla vita da un atto di follia ingiustificabile da parte di colei che l’ha messa al mondo: “Elena era felice con noi, abbiamo dormito accucciati fino alla sera prima. Giocava fino a quando non ce la faceva più. La mattina mia moglie la portava all’asilo”.

Ma c’era tensione tra la famiglia Del Pozzo e la mamma della bimba, Martina Patti? “Assolutamente no, con la mamma eravamo in rapporti tranquilli, non c’era nessun problema – ha commentato il signor Giovanni –. Due ragazzi si possono lasciare, ma questo che c’entra?”. Fra le ipotesi, c’è quella che Martina possa avere deciso di uccidere la figlia Elena Del Pozzo per ripicca nei confronti del suo ex, Alessandro: “Ripicca? Per cosa?”, si è domandato, smarrito, il nonno della giovanissima vittima. “Alessandro e Martina si erano separati perché avevano capito di non potere stare assieme, entrambi si erano rifatti una vita – ha proseguito –. La storia del rapimento? Inizialmente non sapevo a cosa credere. Non siamo poveri, ma non siamo neanche miliardari: che mi dovevano chiedere?”.

GIOVANNI, NONNO DI ELENA DEL POZZO: “MARTINA CI HA ROVINATO LA VITA”

Ancora davanti alle telecamere di “Quarto Grado”, il signor Giovanni, nonno di Elena Del Pozzo, ha tenuto a precisare di non avere notato alcun atteggiamento strano da parte della madre di sua nipote nei giorni che hanno preceduto il delitto: “Non c’era niente che non tornasse nei comportamenti di Martina. Si è rovinata la vita, l’ha rovinata a noi e alla bambina”.

Infine, il dubbio: avrà agito da sola? “Qualcuno forse l’ha aiutata a preparare la fossa – ha ipotizzato nonno Giovanni –. La bambina era nascosta e mia nuora da sola non ce l’avrebbe fatta a seppellirla. Questa follia da dove deriva? Un momento di pazzia, non lo so. Elena era meravigliosa, era bellissima e innamorata di suo nonno”.

