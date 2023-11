Elena Di Brino: “Ecco come va con Maurizio dopo Uomini e Donne”/ “Io falsa? Sono autentica e ho pagato caro…”

Elena Di Brino e Maurizio Laudicino stanno ancora insieme dopo Uomini e Donne? Il racconto dell’ex dama

Elena Di Brino e Maurizio Laudicino sono stati tra i maggiori protagonisti nelle ultime settimane di Uomini e Donne. Il loro è stato però un percorso non semplice all’interno del programma, caratterizzato dalle continue critiche e supposizioni dei due opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. Maurizio, infatti, è arrivato a Uomini e Donne come corteggiatore di Gemma Galgani, ma quando la dama ha iniziato a comprendere che da parte del cavaliere non ci fosse poi tutta questa attrazione, sono partiti i sospetti.

Così Maurizio è stato accusato di usare Gemma solo per avere visibilità e non per un reale interesse. Qualche tempo dopo il cavaliere si è interessato ad Elena e i due hanno iniziato a frequentarsi, fino all’addio al programma di qualche giorno fa. Ma come stanno oggi le cose tra loro? La frequentazione continua?

Elena Di Brino risponde a chi non crede alla veridicità della sua storia con Maurizio

A confermare che tutto procede bene è stata Elena Di Brino. In un’intervista a Lollo Magazine l’ex dama di Uomini e Donne ha dichiarato: “Certo la frequentazione continua. Fin dai primi giorni c’è stata una forte connessione che continua ad esserci. Maurizio è un uomo di grande cuore oltre che di testa. L’ ho riscontrato nelle persone che mi hanno accolta, hanno davvero dell’affetto sincero per lui ed è bellissimo vedere quanto ci tengono a renderlo felice.”

Elena ha poi risposto a chi sospetta che la loro non sia una storia vera: “Quanto a chi non ha creduto… il tempo, la vita e i percorsi di crescita che ho fatto mi hanno insegnato che non si può aiutare chi non vuol essere aiutato e non si può convincere chi non crede o non vede. Tra l’altro poco mi interessa. lo non devo convincere nessuno né dimostrare nulla se non a me stessa e alle persone che mi vogliono bene. Il tempo dimostrerà ciò che conta. Chi mi conosce sa chi sono. Io sono sempre autentica, vera. Ho pagato caro e senza sconti ma sono in piedi.” Ora l’ex dama pensa solo a godersi questa storia nascente con Maurizio: “I progetti sono il conoscersi, frequentarsi, viversi. Chiaramente, tanti chilometri di distanza non aiutano. Non sono un ostacolo questo no, ma sarebbe stato sicuramente più facile a Roma a due ore da casa mia, rispetto a ben 7 ore di viaggio. Non ci è stata data questa possibilità e me ne dispiace.” ha concluso.

