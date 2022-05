Elena Di Cioccio a processo: definì Walter Zenga: “Una mer*a e bullo”/ Denunciata

Finirà a processo l’ex Iene Elena Di Cioccio, dopo le parole scritte nei confronti di Walter Zenga, allenatore nonché ex storico portiere dell’Inter e della nazionale italiana. Come ricorda il Corriere della Sera, era il gennaio del 2021 quando la Di Ciccio commentava quanto accadeva all’epoca al Gf Vip fra il figlio Andrea, concorrente del reality show, e appunto l’Uomo Ragno. Un tweet che non passò inosservato, visto che l’attrice scrisse «Parla da bullo 16enne…», e varie altre cose.

Per quelle parole la conduttrice televisiva verrà processata a metà giugno con l’accusa di diffamazione nei confronti dell’ex portiere, così come deciso dalla Procura di Milano che ha firmato un decreto di citazione diretta a giudizio dopo la denuncia dell’ex guardiano interista. Stando a quanto specificato dal pm, Maria Cardellicchio, Di Ciccio ha offeso «la reputazione» dell’ex portiere anche per averlo definito, dopo un altro insulto, «inutile» e «padre dall’ego ipertrofico». Sulla sua pagina social, seguita da 26mila persone, l’ex Iena aveva anche scritto: «Fai schifo come uomo e come padre. Vergognati. Sei una mer..».

ELENA DI CIOCCIO, LA SUA CARRIERA NEL MONDO DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO

Elena Di Cioccio, figlia del batterista della Premiata Forneria Marconi, Franz Di Ciccio, è nata a Milano nel 1974, ed è divenuta nota al grande pubblico per la sua partecipazione alla trasmissione cult di Italia 1, Le Iene. I suoi esordi nel mondo dello spettacolo furono però da cantante rock nei club milanesi, di fatto seguendo le orme del padre, ma nel contempo studiando anche recitazione e doppiaggio.

Dopo un’esperienza nelle radio locali ha iniziato a lavorare presso il vecchio canale tv musicale “All Music”, poi il grande salto nel 2007, come ricorda il Corriere della Sera, con la chiamata a Le Iene. Nel corso della sua carriera televisiva ha lavorato anche in Rai e con La7, e nel contempo ha dato via alla sua carriera da attrice, a cominciare da «Nauta» di Guido Pappadà. Nel 2012 ha invece recitato nel film «L’industriale» di Giuliano Montaldo, e l’anno seguente nella pellicola «L’ultima ruota del carro» di Giovanni Veronesi. A breve Elena Di Ciccio sarà sotto altri riflettori dopo la denuncia di Walter Zenga.

