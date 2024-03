Elena e Corrado, chi sono i genitori di Rosy Chin/ Un nuovo inizio grazie al Grande Fratello

Elena e Corrado, chi sono i genitori di Rosy Chin

Elena e Corrado sono sono i genitori di Rosy Chin, finalista del Grande Fratello 2024. Durante la permanenza nella casa di Cinecittà, Rosy si è raccontato parlando anche dei problemi avuti in passato con i genitori. Rosy ha spiegato di essere cresciuta in una famiglia rigida in cui non era abitudine dire “ti voglio bene” ai figli. Sentendosi quasi in trappola, Rosy è fuggita a 18 anni e i genitori, per paura che anche l’altro figlio si ribellasse come Rosy, l’hanno mandato a vivere per diversi anni in Cina. scelta ha creato un forte distacco tra Rosy e il fratello Davide. Tuttavia, durante la permanenza nella casa di Cinecittà, Rosy non solo è riuscita a raccontare tutta la sua infanzia, ma anche a chiarire tutto con la propria famiglia.

La chef, infatti, nel corso dei mesi, ha ricevuto diverse sorprese tra le quali quelle che le hanno fatto il fratello e i genitori. Durante il confronto davanti alle telecamere del Grande Fratello, i genitori hanno chiesto scusa a Rosy dando, così, ufficialmente il via ad un nuovo capitolo del loro rapporto.

L’abbraccio tra i genitori e Rosy Chin

“Perdonaci per quello che abbiamo fatto quando eri piccola. Non ti abbiamo dato amore, sei riuscita a fare tutto da sola e devi continuare così. Ti voglio tanto tanto bene e siamo orgogliosi di te”. Con queste parole, mamma Elena ha chiesto scusa a Rosy Chin chiudendo, così, un capitolo doloroso della vita della chef che, dal padre, ha poi ricevuto le parole che aspettava da tanto ovvero “ti voglio bene”.

Grazie al Grande Fratello, dunque, Rosy non solo ha fatto conoscere la sua storia privata e professionale al pubblico, ma ha anche aperto il proprio cuore ai genitori permettendo a quest’ultimi di chiederle scusa e dare una nuova forma al loro rapporto suggellando, così, un legame che non si spezza mai.











