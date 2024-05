Elena e Giulia Sella, chi sono le designers fondatrici di DesingByGemini/ “Siamo diventate madri…”

Chi sono Elena e Giulia Sella: tutto sulle designers

Elena e Giulia Sella sono due sorelle che, insieme, hanno fondato DesignByGemini. Giulia è laureata in architettura mentre Elena è laureata in interior design. Prima di fondare quella che è diventata la loro azienda, Elena ha lavorato presso lo studio BLAST Architetti e nel 2014 è stata a San Paolo dove ha acquisito diversa esperienza nella galleria di design Prototype. Giulia, invece, ha lavorato nello Studio Libeskind Design di Milano per poi trasferirsi a New York nel 2014. Le esperienze all’estero hanno permesso alle due sorelle di ampliare la loro visione del mondo dell’architettura e del design decidendo, così, di creare un’azienda tutta loro.

Hanno così cominciato aprendo un sito e una pagina Instagram DeisgnByGemini con cui sono diventate, con il tempo, un punto di riferimento nel mondo del design. Hanno, infatti, più volte partecipato alla Milano Design Week lavorando con brand importantissimi come Atlier Emé, Lancome, Max&Co e Bulgari.

La vita privata di Elena e Giulia Sella

Elena e Giulia Sella hanno dedicato molto tempo prima allo studio ed oggi al lavoro senza, tuttavia, trascurare la sfera sentimentale. Della loro vita privata si sa poco anche se entrambe hanno svelato di aver vissuto il momento più bello della loro vita quando sono diventate madri. Sia Elena che Giulia, infatti, sono mamme di un maschietto e lo sono diventate a pochi mesi di distanze l’uyna dall’altra.

«È incredibile, ma siamo diventate madri di due maschietti a pochi mesi l’una dall’altra e così nel nostro universo ultrapink sono arrivati due ometti a regalarci un punto di vista diverso», come hanno raccontato a Vanity Fair.











