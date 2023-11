Elena e Maurizio, Uomini e donne/ Lei lascia lo studio, lui la segue e…

Elena e Maurizio, nuovo confronto a Uomini e Donne

Elena e Maurizio, protagonisti indiscussi delle ultime puntate di Uomini e Donne, sono pronti a regalare un clamoroso colpo di scena al pubblico del dating show di canale 5. Dopo aver messo un punto alla frequentazione con Gemma Galgani, Maurizio ha scelto di concentrarsi sulla conoscenza con Elena con cui ci sono stati anche diversi baci. Tra i due non ci sono mai state incomprensioni, almeno finora. Elena, infatti, non ha gradito il bacio che c’è stato tra Maurizio e Barbara De Santi in occasione della sfilata. Inoltre, Maurizio ha deciso di conoscere anche un’altra signora. Una decisione che Elena ha accettato.

Tuttavia, nel corso della nuova puntata, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, ci sarà un nuovo confronto tra Elena e Maurizio in seguito alla decisione della nuova signora di chiudere subito la frequentazione.

La scelta di Elena e Maurizio

Stanca di ricevere critiche e consigli da parte degli altri protagonisti del trono over di Uomini e Donne che le consigliano di chiudere la frequentazione con Maurizio, Elena decide di lasciare lo studio. Maurizio decide di seguirla abbandonando così, a sua volta, lo studio. Come svelano le anticipazioni pubblicate da Lorenzo Pugnaloni, Elena e Maurizio, dopo aver lasciato insieme lo studio, non solo non rientreranno, ma andranno via con l’auto di lei.

Maria De Filippi, così annuncerà l’addio alla trasmissione del cavaliere e della dama. I due torneranno nelle prossime puntate per raccontare il motivo di tale decisione?

