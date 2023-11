Elena e Maurizio, Uomini e Donne/ Maria De Filippi: “Lei alla fine della puntata se ne va”

Elena e Maurizio: la coppia non convince

Elena e Maurizio regalano un colpo di scena al pubblico di Uomini e Donne. La dame e il cavaliere non convincono al punto che, nella puntata trasmessa il 9 novembre, hanno ricevuto diverse critiche anche da parte di Maria De Filippi. “Con voi ho due cose particolari. Ogni volta che dite qualcosa alla redazione, non viene confermato. Non mi era mai successo. È sempre più strano. Tu aspetti che ti scelga e intanto lui ti bacia. Lui si trattiene, è tutto molto strano. Se trovassi almeno te presa… se fossi presa gli diresti: ‘ti piaccio?’ Spalle al muro? Questo è mettere spalle al muro? Qual è la differenza tra te e Gemma? Quello che mi fa specie è che fino a ieri piangevi e oggi ti sta bene tutto”, ha sbottato la conduttrice.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 10 novembre: Elena e Maurizio abbandonano

Anche Gianni Sperti e Tina Cipollari sono convinti che l’interesse che i due dicono di provare l’uno per l’altra, non sia così reale. I due opinionisti, infatti, sono sicuri che il vero obiettivo di Maurizio sia la visibilità. Critiche che nella nuova puntata di Uomini e Donne portano ad un epilogo inaspettato.

ELENA E MAURIZIO, UOMINI E DONNE/ Tina Cipollari furiosa: "Lui prende tutti in giro, lei..."

Elena e Maurizio lasciano Uomini e Donne

A dirigere lo studio di Uomini e Donne è, come sempre, Maria De Filippi che, di fronte a situazione che non la convincono, prende in mano la situazione ed è ciò che accade nella puntata del 10 novembre. “Tu avresti detto che, Elena, alla fine della puntata, se ne va”, dice la conduttrice rivolgendosi a Maurizio.

Parole che non lasciano indifferente Elena che decide così di lasciare lo studio seguita, poco dopo, dallo stesso Maurizio. Maria De Filippi, poi, spiega che Elena e Maurizio sono andati via con l’auto di lei lasciando così la trasmissione.

Maria De Filippi sbotta contro Elena e Maurizio a Uomini e Donne/ "Ma avete 14 anni? Per la prima volta..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA