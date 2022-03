Elena e Stefano, accordo a Uomini e Donne?/ Tina attacca: sospetti sulla coppia!

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda il 9 marzo su Canale 5 ha particolarmente stupito la presenza al centro dello studio di Elena e Stefano. Tina Cipollari e Gianni Sperti si sono detti molto sorpresi da questo accoppiamento, tanto da dire alla dama “Stefano è qui da mesi, solo ora ti sei accorto di lui?” Elena ha quindi spiegato che aveva sospetti su di lui, essendo sceso esclusivamente per Gemma Galgani, ma di essersi poi ricreduta di fronte al fitto corteggiamento di lui nei suoi confronti. Quindi ha accettato di lasciargli il suo numero e di iniziare una conoscenza.

Motivazioni, queste, che non hanno convinto i due opinionisti e il pubblico in studio. I sospetti sono poi aumentati quando la dama ha deciso di conoscere il cavaliere appena giunto per lei, Maurizio; tuttavia, dopo la sua presentazione, non ha voluto tenerlo.

Elena e Stefano nel mirino dei sospetti a Uomini e Donne: attacchi dagli opinionisti e non solo!

Perché non tenerlo se non si sono dati l’esclusiva? E perché allora farlo scendere se si erano già accordati sul poter incontrare altre persone? È questa la domanda che aleggia in studio e alla quale Elena risponde, dicendo di essersi sentita dispiaciuta per Stefano. Al che anche Maria De Filippi ha voluto vederci meglio, chiedendo a Stefano quale sarebbe stata la sua reazione qualora Elena avesse tenuto Maurizio: “Avrei chiuso con lei”, ha risposto lui. La situazione è parsa allora contraddittoria rispetto alle parole dei due, tanto che gli opinionisti, supportati da Biagio Di Maro, hanno accusato Elena e Stefano di essersi messi d’accordo. “Ma non è che siete d’accordo? Elena tu dici una cosa e ne fai un’altra. Ma ti rendi conto di quello che stai facendo e dicendo?” è sbottata la Cipollari. Elena, alla fine, ha deciso di richiamare Maurizio per conoscerlo, mettendo la ciliegina sulla torta ad una vicenda che farà ancora discutere.

