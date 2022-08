Elena Fachini, Anna, Chiara e Paola: moglie e figlie Teo Teocoli/ “Donne della mia vita, mi hanno cambiato”

Elena Fachini è la moglie di Teo Teocoli

Teo Teocoli è oggi un uomo sereno e innamoratissimo. Al suo fianco dal 1985 c’è la moglie Elena Fachini che gli ha dato tre figlie Anna, Chiara e Paola. Prima di conoscere colei che è diventata la donna della sua vita, Teo non era però così sereno, almeno per quanto riguarda l’amore. Teocoli aveva avuto una relazione con la cantante Wilma Goich alla quale ne sono poi seguite altre che non hanno però avuto particolare seguito.

“Tutto è cambiato 25 anni fa quando ho conosciuto mia moglie. – ha raccontato tempo fa Teo Teocoli in un’intervista – Io avevo quarant’anni, lei appena ventidue. Per anni ha sopportato che non riuscissi a cambiare vita. Quando mi sono reso conto che così giovane soffriva per amore, mi sono innamorato intensamente”.

L’amore per la sua Elena e quello per le sue figlie ha cambiato Teo Teocoli, portandolo a smussare tutti quei lati del suo carattere fino a quel momento predominanti: “Ero abbastanza litigioso. – raccontò infatti l’attore e comico – Mio padre mi picchiava e non lavorava. Oggi sono cambiato grazie a quattro donne speciali, mia moglie Elena e le mie figlie Anna, Chiara e Paola che m’hanno cosparso di zucchero.” In merito alle figlie, Anna Adele è la primogenita, nata poco dopo le nozze di Teo con Elena; poi nel 1991 è arrivata la seconda figlia Paola. Nel 1992 è arrivata poi la terza e ultima figlia ovvero Chiara.

