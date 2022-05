Elena Fachini, la moglie di Teo Teocoli/ “Convinto che lei mi abbia stregato”

Si dice spesso che siano le storie nate quasi per gioco o comunque senza troppe aspettative per il futuro quelle che poi si rivelano più durature. In questo caso, infatti, si finisce per conoscersi in modo graduale e senza evitare di mettere pressione sull’altro, ma proprio questo modo di fare poi finisce per creare un legame ancora più stretto con il partner. Una situazione che ha vissuto in prima persona anche Teo Teocoli, da ragazzo considerato un vero sciupafemmine, ma felice ormai da più di trent’anni al fianco della moglie Elena Fachini.

Diversi i flirt che lui ha vissuto prima di incontrare la donna della sua vita. Alcuni di questi sono nati con personaggi famosi, quali Mia Martini e Loredana Bertè, oltre a Wilma Goich.

Teo Teocoli e l’amore con la moglie Elena Fachini: lei è davvero quella giusta

E’ stato proprio l’incontro con Elena, che risale al 1985, a spingere Teo a fare sul serio e a porre fine alla sua carriera da latin lover. Anche in merito a un argomento così importante lui non perde la sua consueta ironia: “Io resto convinto che Elena mi abbia stregato. Dal momento in cui l’ho conosciuta ho smesso di fare il latin lover da strapazzo. L’ho fatta finita con le donne, i corteggiamenti, le notti brave” – ha raccontato a Mara Venier ospite di ‘Domenica In’.

I due hanno poi deciso di giurarsi amore eterno nel 1989, anno in cui è arrivata la loro prima figlia, Anna, seguita da Paola nel 1991 e da Chiara nel 1992. Il comico è davvero orgoglioso della sua famiglia composta da sole donne: “Ero abbastanza litigioso. Mio padre mi picchiava e non lavorava. Oggi sono cambiato grazie a quattro donne speciali, mia moglie Elena e le mie figlie Anna, Chiara e Paola che m’hanno cosparso di zucchero. Poi per il gusto del teatro in giro per l’Italia. Uscire dalla televisione all’inizio m’ha fatto incavolare ma ora sono felice: canto, racconto storie, mi chiedono di fare Peo Pericoli e Caccamo e io zac glieli faccio” – sono state le sue parole al ‘Corriere della Sera’.

