Elena Fachini, moglie Teo Teocoli/ “Ero un latin lover, ma lei mi stregò”

Chi è Elena Fachini, moglie di Teo Teocoli: l’attore ‘stregato’ al loro primo incontro

Elena Fachini è la moglie di Teo Teocoli. Con lei, il noto attore e imitatore di personaggi del calibro di Celentano è cresciuto molto dal punto di vista umano, come lui stesso ha dichiarato in una vecchia intervista ai microfoni di Domenica in: “Io resto convinto che Elena mi abbia stregato. Dal momento in cui l’ho conosciuta ho smesso di fare il latin lover da strapazzo. L’ho fatta finita con le donne, i corteggiamenti, le notti brave”.

GRANDI MAGAZZINI/ Su Rete 4 il film con Teo Teocoli, De Sica... (oggi, 6 gennaio)

I due si sono sposati nel 1985 dopo un lungo corteggiamento da parte dell’attore. Dal loro matrimonio sono nate tre figlie: Anna Adele Letizia, Paola e Chiara. Pochissimi i dettagli sulla loro vita privata: Teo è sempre stato piuttosto schivo (almeno su questo argomento) e non c’è da stupirsi se su di loro come famiglia non si hanno informazioni.

Teo Teocoli/ Aneddoto su Adriano Celentano: "era il suo compleanno, gli dissi che.."

La dedica di Elena Fachini al marito Teo Teocoli

Teo Teocoli ed Elena Fachini sono sposati da più di 30 anni e tra i due procede tutto a gonfie vele. Il matrimonio risale precisamente all’anno 1989. Sempre nell’89, Elena ha dato alla luce la loro prima figlia Anna, seguita da Paola nel 1991 e da Chiara nel 1992. Sia Elena che le sue tre figlie sono persone riservate e distanti dal mondo dello spettacolo.

Della vita di Elena, in particolare, si sa davvero poco, nonostante suo marito sia uno dei comici e conduttori più famosi in Italia. Elena non fa e non ha mai fatto parte del mondo dello spettacolo. L’ultima volta che si è esposta in tv è stato in occasione di un’ospitata di Teo a Domenica in. Quella volta, infatti, volle sorprenderlo facendo pervenire in studio un messaggio: il suo contenuto? Be’, Elena lo ringraziava semplicemente per averla aiutata a “essere la donna che è”.

Teo Teocoli/ "Post Coronavirus? Vorrei fare tanti spettacoli" (Techetechetè)

© RIPRODUZIONE RISERVATA