Elena Fachini, moglie Teo Teocoli/ Lui: “Mi ha stregato e quando l’ho conosciuta…”

Elena Fachini è la dolce metà di Teo Teocoli. Da quando l’attore ha conosciuto sua moglie, la sua vita è cambiata. “Resto convinto che Elena mi abbia stregato. Dal momento in cui l’ho conosciuta ho smesso di fare il latin lover da strapazzo. L’ho fatta finita con le donne, i corteggiamenti, le notti brave”, ha dichiarato orgoglioso Teo Teocoli in occasione di una intervista rilasciata nei salotti di Domenica In. L’attore è convinto che l’incontro con Elena Fachini sia stato decisivo nella sua vita. Infatti da quando si sono innamorati ha intrapreso un cambiamento caratteriale che lo ha portato verso la felicità.

“Ero abbastanza litigioso. Mio padre mi picchiava e non lavorava. Oggi sono cambiato grazie a quattro donne speciali, mia moglie Elena e le mie figlie Anna, Chiara e Paola che m’hanno cosparso di zucchero. Poi per il gusto del teatro in giro per l’Italia. Uscire dalla televisione all’inizio m’ha fatto incavolare ma ora sono felice: canto, racconto storie, mi chiedono di fare Peo Pericoli e Caccamo e io zac glieli faccio”, ha raccontato Teocoli.

Elena Fachini, il grande amore di Teo Teocoli, nonché madre di tre splendide figlie

Il famoso imitatore, dunque, è diventato padre di tre bambine nel lontano 1985, con sua moglie Elena Fachini. Chi lo conosce bene lo descrive come un padre ed un marito esemplare. Si è sposato più di trent’anni fa e con Elena procede tutto a gonfie vele. Nel 1989 è nata la prima figlia Anna, seguita da Paola nel 1991 e da Chiara nel 1992. Per quanto riguarda la vita privata di Elena Fachini non si hanno moltissime informazioni, ma sappiamo che è una persona molto lontana dal mondo dello spettacolo. Il primo incontro con Teo Teocoli risale all’estate del 1985 in un locale a Milano. Lui restò folgorato da Elena, che all’epoca aveva solo ventidue anni. Dopo un lunghissimo corteggiamento l’imitatore è riuscito a conquistarla, salendo all’altare nel 1989.

