Elena Fachini, moglie Teo Teocoli/ “Sono convinto mi abbia stregato”

Elena Fachini è la moglie di Teo Teocoli, il comico ed imitatore ospite a Domenica In di Mara Venier in onda domenica 29 marzo 2020 su Raiuno. La regina della domenica torna in onda con una nuova imperdibile puntata del suo salotto televisivo nonostante l’emergenza sanitaria da Coronavirus. La Zia Mara per l’occasione, come peraltro è successo la scorsa settimana, sarà in collegamento via telefono con alcuni ospiti e personaggi del mondo dello spettacolo tra cui il grande amico Teo Teocoli. Chissà che in collegamento con il simpaticissimo Teo non possa esserci anche la moglie Elena che alcune settimane fa si era esposta condividendo un messaggio a sorpresa al marito in cui l’ha ringraziato per averla aiutata a diventare la donna che è. Un messaggio di grande amore e affetto quello condiviso da Elena al marito Teo con cui è felicemente sposato dal 1985. 35 anni d’amore, un matrimonio da cui sono nate le figlie Anna Adele Letizia, Paola e Chiara. “Io resto convinto che Elena mi abbia stregato. Dal momento in cui l’ho conosciuta ho smesso di fare il latin lover da strapazzo. L’ho fatta finita con le donne, i corteggiamenti, le notti brave” ha rivelato l’attore proprio negli studi di Mara Venier..

Teo Teocoli: “sono cambiato grazie a Elena Fachini” Elena Fachini è la moglie di Teo Tecoli e il grande amore di una vita. Su di lei si conosce davvero poco visto che è una donna discreta, riservata e che ha sempre preferito condurre una vita lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo. Teo Teocoli, invece, in diverse occasioni ha parlato della sua famiglia e di come sia felice di aver incontrato Elena. Un incontro che l’ha cambiato per sempre come ha raccontato a Il Corriera della Sera: “ero abbastanza litigioso. Mio padre mi picchiava e non lavorava. Oggi sono cambiato grazie a quattro donne speciali, mia moglie Elena e le mie figlie Anna, Chiara e Paola che m’hanno cosparso di zucchero. Poi per il gusto del teatro in giro per l’Italia”. Poi l’attore e comico ha confessato nel salotto di Mara Venier a Domenica In sulla sua vita privata: “mai avrei pensato di aver una famiglia così bella, non solo esteticamente ma anche come unione….Un uomo e quattro donne non è facile ma comunque eccoci qua, tre figlie bellissime, una moglie bella e giovane, più di così non si può chiedere: “Si potrebbe fare ancora in tempo, ma per adesso va bene così”, ha commentato. Quindi ha concluso: “Il maschio potrebbe essere il nipote!”.

