Elena Ferrante, nuovo romanzo dal 7 novembre/ Titolo ancora top secret

Elena Ferrante is back: la misteriosa scrittrice torna nelle librerie con il suo nuovo romanza a partire dal prossimo 7 novembre 2019. Dopo tantissimi successi, basti pensare alla tetralogia de L’amica geniale – da cui è stata realizzata l’omonima serie televisiva – l’autrice (o l’autore) nostrana più conosciuta è pronta ad emozionare migliaia di lettori: l’annuncio è stato dato dalla e/o edizioni, casa editrice che l’ha pubblicata sin dal suo primo lavoro. Per il momento non si conosce il titolo del libro, che resterà top secret, ma alcuni dettagli arrivano direttamente dall’incipit: uno dei grandi protagonisti sarà anche Napoli, città in cui sono ambientati la maggioranza dei suoi romanzi. E sono già tantissime le reazioni sui social network, basti pensare all’entusiasmo evidenziato dal direttore del Salone del Libro di Torino, Nicola Lagioia.

ELENA FERRANTE, NUOVO ROMANZO DAL 7 NOVEMBRE 2019

Inserita dal Time tra le 100 persone più influenti al mondo nel 2016, Elena Ferrante ha optato fin da subito per uno pseudonimo, in modo da mantenere un alone di mistero. La diretta interessata ha spiegato in una delle poche interviste di voler coltivare un desiderio di autoconservazione del proprio privato, con i suoi libri da percepire come organismi autosufficienti. Tradotti in diverse lingue, i suoi romanzi sono stati spesso adattati sul grande schermo: pensiamo all’opera prima L’amore molesto od a I giorni dell’abbandono, tramutati in film per la regia di Mario Martone e Roberto Faenza. L’ultimo suo lavoro è un saggio di poetica, L’invenzione occasionale, uscito nelle librarie nel 2019. E’ partito, dunque, il countdown: Elena Ferrante è pronta per scrivere un nuovo capitolo della sua straordinaria, quanto enigmatica, carriera di successo…

Siamo lieti di annunciare che il nuovo romanzo di Elena Ferrante sarà in libreria il 7 novembre 2019. — Edizioni E/O (@EdizioniEO) September 9, 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA