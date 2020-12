Elena Ferretti/ La over del Team D’Alessio vincerà The Voice Senior?

Elena Ferretti favorita per la vittoria della finale di The Voice Senior?

Elena Ferretti è una finalista di The Voice Senior, la prima edizione del talent show musicale di successo condotto da Antonella Clerici su Rai1. Dopo la semifinale, è arrivato il momento della finale è la over 60 è una delle concorrenti favorite alla vittoria finale. Sarà davvero così? Una cosa è certa la cantante over 60 del team Gigi D’Alessio è una delle indiscusse protagoniste del talent. Fin dalla sua prima performance live, infatti, la Ferretti ha conquistato l’attenzione della giuria, ma anche del pubblico a casa. Loredana Bertè, Clementino, Albano e Jasmine Carrisi e Gigi D’Alessio, i giudici di The Voice Senior si sono girati tutti durante l’esibizione della cantante che per il suo “debutto” ha scelto una canzone difficilissima come “Ti Sento” dei Matia Bazar e Antonella Ruggiero.

Una performance eccellente che ha coinvolto tutti: Loredana Bertè si è complimentata con la performer, mentre Gigi D’Alessio ha precisato: “Elena, hai scelto un brano difficilissimo e un’artista difficilissima. Faccio bene a dire che ci sono stati molti colleghi meno fortunati di noi”. D’Alessio ha interpellato anche Al Bano chiedendo un parere sulla cantante: “io dico che la fortuna è una componente indispensabile in qualsiasi tipo di professione e nel nostro campo è la nostra dea bendata e nel nostro campo di gente validissima ce n’è e tu ne sei un grande esempio”. Entusiasmo anche da parte di Clementino e Jasmine Carrisi, ma chiamata a scegliere la cantante ha deciso di entrare nella squadra di Gigi d’Alessio.

Chi è Elena Ferretti, finalista di The Voice Senior

Ma chi è Elena Ferretti, la finalista di The Voice Senior? Nata a San Donato Milanese, Elena ha 60 anni e può vantare un curriculum di tutto rispetto nel mondo della musica visto che ha collaborato con importanti produttori italiani come Mauro Farina e Giacomo Maiolini. Non solo, Elena durante la sua carriera musicale ha collaborato anche la cantante Clara Moroni con cui ha creato il gruppo anni ’80 “Gipsy & Queen”. Un percorso musicale di un certo rilievo che, unito alla sua straordinaria voce, potrebbe davvero fare la differenza nella corsa per la vittoria durante la finale di domenica 20 dicembre 2020. Sarà davvero Elena Ferretti la vincitrice della prima edizione del talent show?



