Elena Funari di Buongiorno mamma “Sulla sedia a rotelle per un anno”/ Un incidente…

Elena Funari è tra le protagoniste di Buongiorno mamma, la fiction Mediaset con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta che questa settimana, eccezionalmente, va in onda oggi, martedì 11 maggio. Nella fiction, Elena Funari interpreta Francesca, la più grande dei quattro figli di Guido, il personaggio interpretato da Raoul Bova. Dopo la malattia della mamma, in coma da ormai sette anni, Francesca si ritrova a dover fare da sorella maggiore e da mamma ai fratelli più piccoli. L’attrice che sta riscuotendo grande successo insieme ai suoi colleghi, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni, ha raccontato di aver vissuto un momento molto difficile quando, in seguito ad un incidente, è rimasta su una sedia a rotelle per un anno.

Elena Funari racconta l’incidente: “Il giorno della laurea…”

Il giorno in cui Elena Funari si è laureata ha avuto un brutto incidente in seguito al quale è dovuta tornare a casa dei genitori per farsi assistere. “Mi sono laureata in illustrazione a Roma, ma il giorno della laurea ho avuto un grave incidente che mi ha bloccata su una sedia a rotelle per un anno, durante il quale sono dovuta tornare a Caserta per farmi assistere dai miei”, ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni. Bloccata sulla sedia a rotelle, la giovane attrice ha capito che la recitazione sarebbe stata la sua vita. Rientrata a Roma ha fatto il provino per Buongiorno mamma ottenendo il suo primo ruolo. “I primi giorni ero terrorizzata. Ma dopo una settimana hanno sospeso le riprese a causa della pandemia. Quando a giugno abbiamo ripreso a girare ho trovato l’equilibrio e una certezza: farò l’attrice”, conclude.

