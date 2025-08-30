Elena Guarnieri, parole di fuoco al Tg5: "Il corpo delle donne non è un trofeo da dare in pasto al web". Applausi e polemiche social.
Elena Guarneri è intervenuta sul caso del forum Phica.net, quello spazio in cui gli uomini si radunavano online per commentare in modo osceno foto rubate di donne, comprese influencer. Il sito è stato ufficialmente chiuso e al momento la polizia postale sta effettuando alcune indagini anche per risalire a chi sono le persone vittime di questo abuso e tutelare al meglio la loro privacy. La giornalista Elena Guarnieri, durante il Tg5 ha voluto riprendere l’argomento con una riflessione importante.
“Ci viene da chiedere se chi pubblica certe foto oscene, certi commenti a dir poco volgari e sessisti, pensa al fatto che quella roba possa finire nella mani di un figlio“, esordisce, “magari di un adolescente, magari come è capitato anche a qualcuna di noi.” Nel corso della versione serale del telegiornale Elena Guarnieri solleva il dibattito chiedendosi come sia possibile che dietro a questi abusi ci siano mariti e fidanzati, pronti a violare il consenso e mettere il corpo delle loro compagne o mogli alla mercé di tutti.
Elena Guarneri reagisce alle critiche dopo il suo video: “Cervelli piccoli non evolveranno mai“
“Noi donne giornaliste, noi donne dello spettacolo, donne delle istituzioni, abbiamo sempre un modo per difenderci, ma non è così per tutte le donne, che possono anche non reggere alla vergogna di vedersi denudate, di sentirsi abusate“, continua Elena Guarneri, “Nascere maschi è nella natura, è diventare uomini che è molto complicato“. La giornalista conclude spiegando che questo problema riguarda proprio tutti, comprese scuole e istituzioni. Anche alcune giornaliste del Tg1 si sono mosse invitando tutte le donne coinvolte nel caso Phica.net a denunciare se hanno trovato le loro foto online e/o commenti indecenti sul loro corpo.
Dopo il discorso al Tg5, Elena Guarnieri ha condiviso il video del suo sfogo anche sui social, ma non tutto è andato come si sperava, dato che una serie di persone ha commentato con frasi indecorose e decisamente inopportune. “…anche oggi leggo commenti del tipo: ‘proprio lei, chissà con Berlusconi“. Cervelli piccoli non evolveranno mai“, spiega, e conclude affermando che tra tanti omuncoli ci sono per fortuna tanti veri uomini. Di seguito il video di Elena Guarnieri al Tg5.
