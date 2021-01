Elena Labate, compagna di Massimo Ceccherini/ Matrimonio sì o no?

Chi è Elena Labate e cosa fa nella vita? Questo si sono chiesti i fan dell’Isola dei Famosi quando Massimo Ceccherini, all’epoca tra i naufraghi, ha citato proprio la donna che gli stava accanto ormai da anni, la moglie. La sua vita privata non è mai stata sotto i riflettori ma sembra proprio che questo non lo ha tenuto lontano dall’amore e dal matrimonio. Ma è vero che i due sono sposati oppure no? Anche su questo punto è mistero visto che mentre lui in Honduras continuava a definirla “mia moglie”, lei, dal canto suo, aveva parlato del suo sogno di coronare il suo sogno d’amore proprio sull’Isola comprando due biglietti e volando dall’altra parte del mondo per dire sì alla sua dolce metà.

Elena Labate, compagna di Massimo Ceccherini, chi è e che lavoro fa?

Cosa è successo dopo e come vanno le cose tra loro? Anche in questo caso, mistero. Ceccherini non è solito raccontare la sua vita sui social ma questa sera, alla corte di Carlo Conti nello speciale Affari Tuoi parlando con gli sposi di turno potrebbe raccontare qualcosa di più. Ma chi è Elena Labate? Nata a Reggio Calabria, la donna lavora e vive da anni a Firenze, città nella quale ha conosciuto Massimo Ceccherini. La donna lavora nell’ambito socio-sanitario ed è diventata nota al grande pubblico solo per via della partecipazione del suo compagno all’Isola dei Famosi, con tanto di squalifica per bestemmia e relativa polemica (e tapiro d’oro). Il resto lo scopriremo tra qualche ora quando l’attore prenderà parte allo show di Rai1 dedicato proprio agli sposi.



