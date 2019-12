Elena Labate, moglie Massimo Ceccherini/ “Amore, è vero che ci dobbiamo sposare?”

Elena Labate è la moglie di Massimo Ceccherini, l’attore e regista toscano tra gli ospiti della nuova puntata di “Domenica In” di Mara Venier in onda domenica 22 dicembre 2019 su Rai1. Una storia d’amore importante quella che lega Massimo alla bella Elena di cui si conosce davvero poco, visto che entrambi hanno sempre preferito mantenere un profilo basso mantenendo il massimo riserbo sulla loro vita privata. Una scelta condivisibile o meno, ma a cui sono ricorse molte coppie dello star system italiano che preferiscono tenersi ben lontane dal gossip e dal chiacchiericcio. Su Elena conosciamo davvero poco, anche se il pubblico ha avuto modo di conoscerla durante l’ultima esperienza televisiva di Ceccherini quando, nel 2017, è approdato come naufrago ne L’Isola dei Famosi. In quell’occasione, infatti, a sostenerlo ed incitarlo tra il pubblico in studio c’era proprio la sua amata Elena che ha conquistato tutto il pubblico con la sua simpatia.

Elena Labate è la moglie di Massimo Ceccherini?

Presentata come “è la mì moglie”, Elena Labate per tutto il pubblico italiano è la moglie di Massimo Ceccherini, il simpaticissimo attore e regista toscano che tutti ricorderanno per aver recitato in diversi film di successo di Leonardo Pieraccioni. I due, infatti, sono grandi amici e come tutti i grandi amici hanno sempre condiviso gioie e dolori. Tra le gioie c’è sicuramente la storia d’amore con Elena, la donna che a detta di molti è la moglie del “bischero” attore attualmente nelle sale italiane con lo straordinario “Pinocchio” di Matteo Garrone. Non è dato sapere però se Massimo ed Elena sono davvero sposati oppure sono semplicemente compagni, visto che proprio durante la sua esperienza a L’Isola dei Famosi Ceccherini si è sentito fare una sorta di proposta in diretta dalla compagna: “amore, è vero che ci dobbiamo sposare?”. Massimo dall’Honduras non si è tirato indietro, anzi ha prontamente risposto: “ah, sì. Lo capisci che ti amo? Io vorrei sposarti qui, se la produzione acconsentisse… ma solo per fare un gran pranzo”. Anzi Ceccherini, giocando sul fatto del ritiro oppure no dal gioco, disse: “mi ritiro e ti sposo. Anzi, vieni in Honduras e ti sposo qui”. Chissà che i due non abbiamo fatto il grande passo una volta rientrato l’attore in Italia!

