Elena Labate, moglie Massimo Ceccherini/ L’attore: “lei è il mio futuro”

Elena Labate è la moglie di Massimo Ceccherini, l’attore ospite della puntata di domenica 15 dicembre 2019 di “Domenica In”, il programma di successo condotto da Mara Venier su Rai 1. Non è chiaro se i due siano davvero sposati oppure no, anche se l’attore toscano la chiama sempre “la mi moglie”. Sta di fatto che la coppia è felicemente innamorata da diversi anni; un amore importantissimo che ha spinto tanti anni fa Ceccherini ad abbandonare L’Isola dei Famosi proprio per riabbracciarla. Ceccherini in Honduras non sopportava la distanza, così da un giorno all’altro ha deciso di abbandonare il programma per ricongiungersi con la sua amata con cui è legato da circa cinque anni. Elena è nata a Reggio Calabria, ma da diversi anni vive a Firenze dove ha incontrato per la prima volta Massimo e dove lavora come operatrice socio sanitaria. La Labate è apparsa anche in tv diverse volte proprio in compagnia del marito – compagno. L’ultima risale al 2017 quando Ceccherini ha deciso nuovamente di partecipare a L’Isola dei Famosi.

Massimo Ceccherini: “Elena Labate è la mi moglie”

Elena Labate, “La mi moglie” come la chiama abitualmente Massimo Ceccherini, è stata più volte ospite in studio durante L’Isola dei Famosi 2017 per supportare il marito. Indimenticabile il siparietto che ha visto la coppia protagonista proprio durante il reality show di Canale 5. L’attore, lontano da casa in Honduras, ha ricevuto in diretta una vera e propria dichiarazione d’amore dalla compagna Elena. “Amore mio ti amo” ha detto la donna a cui Ceccherini ha replicato con il suo piglio ironico: “Marcuzzi, mi dici com’è vestita? È vestita, intanto? La mi moglie è capace anche di fare queste cose”. Poi l’attore toscano ha proseguito dicendo: “Mi sento come Den Harrow: ‘Non mi stai tradendo, vero, amore?”. Un siparietto che ha fatto tanto divertire il pubblico da casa. Al momento però non è dato sapere di più sulla coppia e su Elena. Non è chiaro, infatti, se i due siano sposati o meno anche se Ceccherini la chiama “a mi moglie”. Sta di fatto che proprio durante la partecipazione all’Isola dei Famosi, la donna in diretta ha chiosato: “amore, è vero che ci dobbiamo sposare?” con Ceccherini che dall’Honduras ha replicato dicendo: “ah, sì. Lo capisci che ti amo? Io vorrei sposarti qui, se la produzione acconsentisse… ma solo per fare un gran pranzo”. Sposati o meno, Massimo Ceccherini e Elena Labate sono una coppia innamorata e felice.

