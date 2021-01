Elena Labate, “moglie” Massimo Ceccherini/ Lontani da riflettori: mistero sulle nozze

Questa sera il suo oramai storico compagno sarà ospite di “Affari tuoi – Viva gli sposi!” e inevitabilmente i riflettori si accenderanno anche su Elena Labate, moglie di Massimo Ceccherini. Tuttavia, sia il nome del format di Carlo Conti che alcuni episodi del passato invitano alla cautela dal momento che in merito alle nozze c’è un mistero: infatti se in passato il 55enne attore comico, soprattutto durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, si rivolgeva alla donna chiamandola “mia moglie”, la diretta interessata ha invece affermato in altre occasioni che uno dei suoi sogni era proprio quello di coronare il suo sogno d’amore con Massimo.

Come si ricorda proprio durante il reality arrivò una romantica ma inattesa proposta fatta in diretta: ma proprio il fatto che i due da anni abbiano deciso di vivere la loro storia d’amore ben lontani dai riflettori (quasi una sorta di contrappasso rispetto al personaggio di Ceccherini e alle sue istrioniche performance soprattutto quando è davanti a auna telecamera…) ha lasciato un singolare alone di mistero su questo aspetto della loro vita privata e che ogni tanto torna a galla dal momento che non è mai stato del tutto chiarito.

ELENA LABATE, CHI E’ LA “MOGLIE” DI MASSIMO CECCHERINI?

Ma chi è dunque Elena Labate, la donna che da tempo fa coppia fissa con Massimo Ceccherini? Balzata agli onori delle cronache quando l’attore faceva parte del cast di naufraghi dell’Isola dei Famosi, di lei si sa che stava già assieme a lui da tempo. Tuttavia, dopo quell’esperienza televisiva la coppia è tornata a vivere la propria quotidianità con la riservatezza di sempre: quello che è certo è che Elena è nata in quel di Reggio Calabria, anche se oramai da tempo vive e lavora (nell’ambito socio-sanitario) a Firenze, la città in cui ha avuto modo di conoscere Massimo: che l’ospitata di quest’ultimo ad “Affari tuoi – Viva gli sposi!” non sia proprio l’occasione per scoprire qualcosa in più su di loro?

Come accennato, non si dispone di molte informazioni in merito al passato di Elena Labate e sulla sua vita privata: di sicuro c’è la solidità del loro legame sentimentale tanto che, al di là delle polemiche successive alla partecipazione di Ceccherini al reality show targato Mediaset, all’epoca si era detto che l’abbandono del programma era in parte dovuto anche alla nostalgia dell’attore nei confronti della sua compagna (“la mì moglie” come la chiamava lui) che, come ricordato dal diretto interessato, ha conosciuto grazie alla di lei sorella, Giulia, alla quale poi ha chiesto il numero di telefono di Elena. “Vorrei stare maggiormente con lei e meno sul set” ha avuto modo di dire una volta, pur precisando che davanti a una cinepresa ci tornerebbe volentieri però se la chiamata arrivasse dal suo amico Leonardo Pieraccioni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA