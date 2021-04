Elena Labate, moglie Massimo Ceccherini/ Lui: “vorrei stare maggiormente con lei”

Elena Labate è la moglie di Massimo Ceccherini, attore e regista toscano. Un grande amore quello che nato tra i due che hanno condiviso anche con i telespettatori del noto reality “L’Isola dei Famosi” durante la partecipazione come naufrago di Ceccherini. Proprio in quell’occasione il pubblico italiano ha conosciuto meglio Elena che da tantissimi anni è al fianco dell’attore e regista. Nata a Reggio Calabria, Elena da diversi anni vive a Firenze. Proprio nell’incantevole città toscana ha incontrato l’attore toscano Massimo Ceccherini con cui è nato l’amore. Ben lontana dal mondo dello spettacolo, Elena lavora come operatrice socio-sanitaria, anche se in televisione si è fatta conoscere durante la seconda partecipazione del marito a L’Isola dei Famosi. La donna, infatti, ha partecipato diverse volte come ospite al programma e in molti pensano che sia stata proprio lei il motivo dell’abbandono dell’attore e regista dal reality show. Ceccherini, infatti, non sopportava il distacco dal moglie al punto da decidere di lasciare il gioco e rientrare in Italia.

MASSIMO CECCHERINI/ "Non sto bene, mi sono innamorato di Anna Tatangelo"

Elena Labate e Massimo Ceccherini sono sposati oppure no?

Elena Labate e Massimo Ceccherini sono più innamorati che mai, ma non è chiaro se siano davvero marito e moglie oppure no. Durante il reality show di Canale 5, infatti, l’attore e regista toscana parlando di Elena l’ha sempre definita “la mi moglie”, ma non c’è alcuna conferma che i due si siano davvero sposati. Proprio durante la partecipazione di Ceccherini all’Isola c’è stata la conferma che i due non fossero sposati, visto che Elena in studio era ritorna con due biglietti aerei per l’Honduras con un grande sogno: quello di sposarsi proprio lì. Un sogno che non è dato sapere se la coppia ha coronato oppure no. Una cosa è certa: il loro è un grande amore come testimoniano le parole di Massimo Ceccherini che durante un’intervista ha dichiarato: “vorrei stare maggiormente con lei e meno sul set. Certo, a meno che a chiamare non sia Leonardo”.

LEGGI ANCHE:

Elena Labate, "moglie" Massimo Ceccherini/ Lontani da riflettori: mistero sulle nozzeMassimo Ceccherini/ Flirta in diretta con Francesca Fialdini: "posso andare da lei?"

© RIPRODUZIONE RISERVATA