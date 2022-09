Elena Lietti chi è l’attrice di Siccità/ Il compagno Michael Margotta e il figlio Leo

Elena Lietti, chi è: da avvocato ad attrice

L’attrice Elena Lietti sarà ospite di Serena Bortone oggi pomeriggio, venerdì 23 settembre, nella nuova puntata di Oggi è un altro giorno. Classe 1977, Elena Lietti era avvocato prima di iniziare a recitare: “In quinta elementare vennero a farci dei corsi di orientamento e una scheda chiedeva: “Che cosa vuoi fare da grande?”. Io scrissi: attrice o avvocato. Mia madre mi ha cresciuto a pane e film, ma mi sono laureata in legge”, ha raccontato a IoDonna. Tutto è cambiato quando ha visto recitare Filippo Timi: “Mi sono innamorata del suo spirito libero. L’ho avvicinato per fare un laboratorio con lui, ma il mio curriculum era patetico. È finita che mi ha chiamata a fare Ofelia nel suo Amleto. È folle”, ha detto a Elle. Ha debuttato al cinema nel 2009 in “Oggi sposi” di Luca Lucini, con cui ha lavorato anche nel film “Come diventare grandi nonostante i genitori”

Elena Lietti: il compagno Michael Margotta e il figlio Leo

Nel 2015 Elena Lietti ha interpretato Annapaola in “La pazza gioia” di Paolo Virzì. Nel 2017 è Sole Pietromarchi nella serie tv “Il miracolo” di Niccolò Ammaniti. Dopo averla vista nella serie “Il miracolo”, Nanni Moretti l’ha voluta nel ruolo di Sara nel film “Tre Piani” nel 2019, insieme a Riccardo Scamarcio. Nel 2021 ha lavorato nuovamente con Ammaniti nella serie “Anna” e nell’ultimo anno ha partecipato ai film “Le otto montagne” di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch e “Siccità” di Paolo Virzí. Elena Lietti è legata a Michael Margotta, acting coach americano: “Tra noi parliamo tanto di cinema, perché è ciò che ci ha uniti. Si è formato all’Actors Studio: chiedere mi costa fatica, ma ogni volta che dice qualcosa sul nostro lavoro per me è la Bibbia”, ha rivelato l’attrice sulle pagine di Elle. La coppia ha un figlio, di nome Leo.

